Koliko bo iztržil rožnati lepotec?

Več kot 20 milijonov bo oktobra na dražbi dosegel rožnati diamant, si manejo roke pri avkcijski hiši Sotheby's: Williamson Pink Star se hvali z 11,15 karata, najpremožnejšim pa ga bodo ponudili v Hongkongu.

Še vedno je absolutni rekorder. FOTO: Siu Chiu, Reuters Pictures

Imenovan po drugih dveh

Cena bi utegnila še preseči pričakovanja, kajti rožnati diamanti so v naravi zelo redki in še redkeje na prodaj, pojasnjujejo v dražbeni hiši, kjer pričakujejo izjemno zanimanje z vseh koncev sveta, sploh zato, ker je lepotec izjemnega leska in je naravnost popoln ter tipa IIA, ga čislajo poznavalci. Ime nosi po drugih dveh rožnatih predstavnikih, 23,6-karatnem Williamsonu, ki je bil poročno darilo Johna Thorburna, kanadskega geologa, bodoči britanski kraljici leta 1947; našel ga je v svojem rudniku v Tanzaniji, od koder je tudi tokratni diamant; mimogrede, dragi kamen je zdaj del Elizabetine Cartierjeve broške. Drugo ime je dobil po ovalnem CRF Pink Star z 59,6 karata, ki so ga 2017. prodali za rekordnih 71 milijonov evrov in še vedno nosi naslov prvaka.

Zanimanje za drage kamne kljub krizi ni usahnilo.

Williamson Pink Star so pred leti izkopali v rudniku Williamson, kamen je takrat neobrušen tehtal 32 karatov, danes velja za pravo umetnino med tovrstnimi primerki. Večina rožnatih diamantov ne presega petih karatov, večji pa običajno niso tako izrazite barve, ocenjujejo strokovnjaki in opevajo lepotca, ki je ena redkih izjem po barvi in velikosti; med vsemi diamanti le trije odstotki veljajo za barvne, med temi pa jih je manj kot pet odstotkov pristno rožnatih. Pred velikim dnem se bo Williamson Pink Star odpravil na predstavitveno turnejo v Dubaj, Singapur in Tajpej. Kot rečeno, pričakujejo izjemen izkupiček, saj zanimanje za drage kamne, sploh takšne redke, kljub krizi in pandemiji ne pojenja.