Kolaps sistema: uporabniki facebooka ostali brez možnosti komuniciranja

Facebook in njegova aplikacija Messenger imata danes od približno 10. ure dopoldne težave pri delovanju. Podobne težave naj bi se pojavljale tudi na instagramu.



Pošiljanje sporočil prek njihove aplikacije je oteženo že nekaj ur. Ko uporabnik želi poslati sporočilo, prejme obvestilo o napaki v delovanju omrežja, čeprav je internetna povezava vzpostavljena. Izpad je očiten predvsem v Evropi, saj je v ZDA še vedno noč, a opozorila prihajajo tudi z druge strani Atlantskega oceana.



Največji izpad sistema v zgodovini pa je Facebook doživel lani, ko uporabniki niso mogli dostopati do te aplikacije, prav tako pa so imeli težave z whatsappom, instagramom in messengerjem. Iz podjetja so takrat sporočili, da je bil vzrok v konfiguraciji strežnikov, in se opravičili za nevšečnost.