Kolaps britanske vlade: Boris Johnson bo podal odstop

Britanska vlada je padla, premier Boris Johnson naj bi po več dneh zatrjevanja, da ne bo klonil pod pritiski, danes vendarle podal svoj odstop s konservativcev, na mestu predsednika vlade pa naj bi vztrajal do jeseni. Svojo odločitev naj bi objavil še danes.

Kot navaja BBC, bo poleti potekala tekma za vodenje torijcev, zmagovalec pa bo Johnsona zamenjal predvidoma oktobra, ko bo potekala konferenca konservativne stranke. Iz Downing Streeta so zaenkrat potrdili zgolj to, da bo premier danes podal izjavo.

Po nizu afer odstopili številni ministri

Od torka do danes je britansko vlado zaradi niza afer, ki jo pretresajo, zapustilo več kot 50 funkcionarjev, začelo se je z odstopom finančnega ministra Rishija Sunaka in zdravstvenega ministra Sajida Javida. Oba sta kot razlog za odhod navedla, da ne moreta več prenašati »kulture škandala«, ki Johnsona spremlja že več mesecev. En tak škandal je Johnson povzročil februarja z imenovanjem Chrisa Pincherja, obtoženega, da je pijan otipaval dva moška. Odziv Downing Streeta na to novo afero je bil deležen številnih kritik, saj so sprva dejali, da Johnson ni vedel za obtožbe zoper Pincherja, ko ga je imenoval na položaj, toda nadaljnja razkritja so pokazala, da je zanje vedel že leta 2019, ko je bil zunanji minister. Johnson je nato le priznal, da je bilo Pincherjevo imenovanje napaka in se opravičil.

Na sredine pozive k odstopu članov njegovega kabineta in strankarskih kolegov se je britanski premier odzval tako, da je odpustil ministra za stanovanjsko politiko in lokalno samoupravo Michaela Gova. Ta naj bi mu prvi povedal, da mora odstopiti v dobro stranke torijcev in države. Po poročanju časnika The Sun naj bi Johnson kolegom v sredo dejal tudi, da bodo morali »pomočiti roke v kri«, če ga bodo želeli odstraniti s položaja.