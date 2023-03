Kocka je padla: vozilom z motorjem z notranjim zgorevanjem je odklenkalo

Kaj so sintetična goriva

Članice EU so se dogovorile za prepoved vozil z motorji z notranjim zgorevanjem po letu 2035, a dovolile izjemo za vozila, ki jih bodo poganjala sintetična goriva. To so ogljično nevtralna goriva, primerna za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem. Tehnologijo njihovega pridobivanja sicer še razvijajo.

Sintetična goriva bodo pridobivali iz ogljikovega dioksida z uporabo zelene energije. Postopek poteka tako, da s pomočjo elektrolize najprej ločijo vodo na kisik in vodik, nato pa vodik zmešajo z ogljikovim dioksidom, ki ga pridobijo bodisi iz industrijskih postopkov ali z zajemanjem iz zraka.

S takšnim mešanjem nato nastane sintetični metanol. Tega rafinirajo v sintetično bencinsko ali dizelsko gorivo, ki lahko poganja motorje z notranjim zgorevanjem. Pri tem se ogljikov dioksid porabi, namesto da bi končal v ozračju, kar se sicer dogaja pri klasičnih gorivih.