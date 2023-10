Ko znanstvena fantastika postane resničnost: to je novo izraelsko orožje

Izraelsko podjetje za napredne obrambne sisteme razvija protizračni obrambni sistem iron beam. Gre za lasersko orožje, ki bo namenjeno obrambi ozemlja pred zračnimi napadi.

Nova tehnologija naj bi bila precej podobna orožju, ki smo ga do zdaj videvali le v znanstvenofantastičnih filmih, kot so Vojna zvezd ali Zvezdne steze. Nov inovativni sistem je bil predstavljen že leta 2014, a zdaj se je znova znašel v središču.

Iron beam bi lahko postal šesti element izraelskega integriranega sestava protiraketne obrambe. Za zdaj ga sestavljajo arrow 2, arrow 3, Davidova frača in železna kupola (iron dome).

Najnovejši obrambni sistem za uničevanje nevarnosti iz zraka uporablja laser, zato je v nasprotju z železno kupolo bolj ekonomičen in učinkovit. Deluje lahko kot samostojni obrambni mehanizem ali s preostalimi sestavi protizračne obrambe. Leta 2020 se je dokazal z impresivnim dometom do sedem kilometrov. V nekaj sekundah po izstrelitvi je sposoben nevtralizirati projektile, brezpilotne letalnike in granate. Čeprav naj te tehnologije ne bi nameravali uporabiti še nekaj let, se lahko zgodi, da jo bodo Izraelci, ki so se znašli v vojni s Hamasom, vseeno uporabili.

Poleg iron beama naj bi podjetje Rafael razvijalo še en laserski sestav z imenom lite beam. Ta sestav naj bi uporabljali proti brezpilotnim letalnikom – cilje lahko nevtralizira na razdalji od nekaj sto metrov do dveh kilometrov.