Neotesani turisti: v razpoke tlačijo kovance in uničujejo naravo (FOTO)

Skoraj milijon turistov vsako leto obišče Velikanovo pot, velike bazaltne pečine, ki se v nenavadnih oblikah dvigujejo iz morja ob obali Severne Irske. Unescovo območje svetovne dediščine je nepoškodovano preživelo približno 60 milijonov let, zdaj pa mu prav zaradi turistov grozi propad. Turisti namreč vstavljajo kovance v razpoke v bazaltnih pečinah, saj naj bi jim to prinašalo srečo. A s tem povzročajo nepopravljivo škodo.

Na obali Severne Irske se iz morja dviguje približno 40.000 stebrov. FOTO: Getty Images/AFP

»Kovanci rjavijo in se razširijo na trikratnik prvotne debeline. To ustvarja velikanski pritisk na okoliško kamnino, zaradi česar se ta drobi,« je zapisala britanska organizacija za varstvo narave in kulturne dediščine National Trust. Poleg tega bakreni, nikljevi in železovi oksidi (po domače rja) razbarvajo kamnine, kjer se kovanci razgrajujejo. Naravovarstveniki se sklicujejo na poročilo Britanskega geološkega zavoda, po katerem ima Velikanova pot »velikanski problem s kovanci«. Ti prihajajo predvsem iz Evrope, Združenih držav Amerike in Azije.

Naravovarstveniki pozivajo h koncu nesmiselnega običaja. Cliff Henry iz National Trusta je v javnem pismu prosil obiskovalce Velikanove poti, naj za seboj ne puščajo sledi, da bi se ta naravni čudež ohranil za prihodnje generacije. Geologi medtem poskusno odstranjujejo kovance iz špranj, da ne bi nastajala dodatna škoda. Naravovarstveniki upajo, da bodo kmalu vsi kovanci odstranjeni iz starodavne skale – in da turisti v razpoke ne bodo metali novih.

Velikanova pot na Severnem Irskem je nastala pred približno 60 milijoni let z ohlajanjem lave. Legenda pa pravi, da je irski velikan Finn McCool zgradil nasip, da bi izzval svojega škotskega tekmeca Benandonnerja. Ko je ta videl, kako velik je nasip, se je obrnil in pobegnil. Nasip pa je ostal.

Velikanova pot je od leta 1986 na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Sestavljen je iz približno 40.000 bazaltnih stebrov. Številni imajo imena, kot sta Damska pahljača in Stol želja, za najlepšo naravno tvorbo pa velja amfiteater s stebri, visokimi skoraj 25 metrov.