Ko so mu sporočili, da je pozitiven, je mislil, da je konec njegovega življenja

Na prvi decembrski dan obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. V Sloveniji so letos do vključno 20. novembra zabeležili 28 novih diagnoz okužbe s hivom, kar je manj kot v katerem koli letu v obdobju zadnjih desetih let, poroča Nijz. Šest okužb je bilo med ženskami in 22 med moškimi. Med zadnjimi jih je bilo 12, ki imajo spolne odnose z moškimi, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Aids so letos diagnosticirali pri petih osebah. Pri vseh petih je bila tudi okužba s hivom prepoznana v istem letu. Umrla je ena oseba s hivom, a ne a zaradi aidsa.



Na spletu lahko ob 1. decembru zasledimo številne osebne zgodbe ljudi, ki so zboleli za aidsom. Med njimi je tudi 54-letni vrtnar Andy iz Bristola, ki je delil svojo zgodbo za portal Bristol. Da je pozitiven, so mu sporočili leta 2008 okoli božiča. Takrat je pomislil, da je konec njegovega življenja. Pravi, da ve, od koga se je nalezel, a se pri tem ni ukvarjal s preteklostjo, temveč se je soočil s sedanjostjo. Zdravi se s tabletami, ki zanj nimajo stranskih učinkov. Njegovo življenje pa je zdravo in polno in se v ničemer ne razlikuje od običajnih ljudi.



A za mnoge je aids še vedno tabu tema in stigma, ki jo nosijo v sebi. Andy se je odločil o svoji zgodbi spregovoriti zato, da bi k temu opogumil še druge. »Bolje se boste počutili in vaše življenje bo kakovostnejše, če svoje diagnoze ne boste skrivali,« je povedal.

Emily: Počutila sem se ogabno in osramočeno

Veliko presenečenje, da je pozitivna na hiv, je bilo tudi za 32-letno Emily, ki je za svojo diagnozo izvedela povsem naključno na rutinskem pregledu na kliniki za spolne bolezni. »Lahko si popolnoma brez simptomov in indikacij, virus pa je v tebi 15 let. Je tihi virus, in če se ne boste testirali, ne boste vedeli, ali ga imate,« je povedala za portal Bristol.



Okužbo so ji potrdili leta 2016. »Moja prva misel je bila: 'Kaj sem naredila? Imela sem eno priložnost v življenju, ki sem jo popolnoma zamočila.' Počutila sem se ogabno in osramočeno,« je povedala. Okužil jo je njen partner. Pozneje je rodila tudi sina, ki je bil k sreči negativen na hiv. »Neverjetno,« je povedala Emily, ki je tudi navdušena nad učinkovitostjo zdravljenja s tabletami.

V Sloveniji lani odkrili en primer okužbe pri otroku

V Sloveniji so letos prijavili en primer okužbe s hivom pri sedemletnem otroku. Okužba je bila prenesena z matere na otroka, pred porodom, med njim ali po njem v letu 2013. »Da bi v prihodnosti preprečili rojstva s hivom okuženih otrok, moramo v Sloveniji čim prej uvesti presejanje nosečnic na okužbo s hivom,« poziva Nijz.