Ko se brezskrben oddih spremeni v nočno moro: veter je na odprto morje odnesel dvoletnika (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je znova zaokrožil posnetek reševanja deklice iz Srbije, ki jo je pred dvema letoma med brezskrbnim igranjem na napihljivi blazini tok vode odnesel daleč stran od obale. Nekaj podobnega se je zgodilo ponovno v grškem letovišču Chaniotis, kjer je veter na odprto morje odpihnil dveletnega dečka, ki je sedel v napihljivem čolničku.

Več ljudi, vključno z njegovimi starši, je plavalo za njim, a narava je bila močnejša. Dečka je odnašalo vse dlje od obale, na koncu so videli le še majhno piko.

Po polurni agoniji in klicih na pomoč je do dečka prispel moški na vodnem skuterju, ki ga je dvignil na varno in ga pripeljal na obalo.

Ob tem dogodku so na družabnih omrežjih znova začeli deliti posnetek dramatičnega reševanja triletnice. Da je vse skupaj še toliko bolj nenavadno in neobičajno, se je vse skupaj tudi takrat dogajalo v omenjenem grškem letovišču in prav tako je šlo za otroka s srbskim državljanstvom.