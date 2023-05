Ko papež Frančišek ponori: »Toliko otrok je lačnih, ti pa mi pripelješ psa«

Imeti družino v Italiji postaja »gigantski podvig«, ki si ga lahko privoščijo le bogati, je dejal papež Frančišek konferenci o demografski krizi v Italiji in opozoril, da »neusmiljene« razmere prostega trga mladim preprečujejo, da bi imeli otroke.

Število rojstev v Italiji je leta 2022 prvič padlo pod 400.000. Država že 14. leto zapored beleži upad rodnosti, število prebivalcev pa se je zmanjšalo za 179.000 na 58,85 milijona.

Papež je o vse večji demografski krizi dejal, da je upad rojstev pokazatelj izgube upanja za prihodnost. Mlade ljudi, je opozoril sveti oče, tlači občutek negotovosti, krhkosti in negotovosti.

Ko otroke nadomeščajo hišni ljubljenčki

»Težave pri iskanju in ohranjanju službe, strašno drage hiše, vrtoglave najemnine in hkrati nezadostne plače so resnične težave,« je dejal papež Frančišek.

»Prosti trg brez potrebnih korektivnih ukrepov postane krut in ustvarja zelo resne situacije in neenakosti,« je dejal papež in dodal, da otroke nadomeščajo hišni ljubljenčki.

Pirc Musarjeva prihodnji teden v Rim in Vatikan Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo med prihodnjim petkom in ponedeljkom mudila na delovnem obisku v Italiji in Vatikanu. V okviru obiska se bo srečala z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello in v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, na avdienci pa jo bo v ponedeljek sprejel tudi papež Frančišek, so sporočili iz urada predsednice.

Ob tem je razložil, kako ga je na nedavni avdienci neka ženska prosila, naj blagoslovi njenega otroka, nato pa je ugotovil, da je to pes. »Izgubil sem potrpljenje in jo ozmerjal: Toliko otrok je lačnih, ti pa mi pripelješ psa«.

Preberite še: