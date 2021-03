Ko misliš, da si že vse videl: prizor iz Dalmacije nasmejal mnoge

Približujejo se dnevi, ko smo v normalnih razmerah številni že sanjarili od dopustu. Letos bodo poletne počitnice, kot kaže, ponovno povsem drugačne kot smo jih vajeni. Predvsem tiste (južne) evropske države, ki so odvisne od turizma, s strahom pogledujejo proti prihajajoči poletni turistični sezoni. Številne upajo, da bo cepljenje proti covidu 19 do začetka poletja steklo bolje, kot poteka do sedaj, in da bodo z uvedbo cepilnih potnih listov oziroma digitalnih zelenih potrdil, kot so jih poimenovali pri Evropski komisiji, omogočili bolj množična potovanja in dopustovanja, ki bodo polnila njihove blagajne. A brez osnovnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ne bo šlo. Da jo to ne moti, je v Dalmaciji pokazala ena izmed kopalk.Temperature morja sicer še niso take, da bi privabljale večje število kopalcev, a tisti najbolj pogumni se že namakajo v morski vodi. Iz Dalmacije tako prihaja fotografija plavalke, ki je požela številne odzive; na njej ima kopalka namreč poleg sončnih očal nameščeno še masko.Pod objavo se je kmalu nabralo komentarjev. »Resno?« je zapisal en komentator, drugi pa: »Pač, drži se ukrepov«. »Ko misliš, da si že vse videl, naletiš na tole«, »Zaradi takih na šamponu piše, da ni pitje«, pa so še nekateri izmed komentarjev.