Ko je videl padati letalo, ustavil taksi in tekel pomagat: »Nič me ni bilo strah«

Pisali smo o grozljivi nesreči, ki se je pripetila v avstrijskem kraju Zell am See in v kateri je življenj izgubil pilot lahkega letala. Zakaj je letalo strmoglavilo, še ni znano, prav tako ne identiteta pokojnega, avstrijski mediji sicer poročajo, da gre za državljana Nemčije. Zell am See prav tako naj ne bi bila končna destinacija letala, ki je vzletelo iz Banjaluke, tam naj bi pilot opravil samo postanek, nato pa pot nadaljeval v Nemčijo.

Takoj po nesreči so nekateri poročali, da je lahko letalo, pilot, ki je izgubil življenje, je bil edini na krovu, v zraku zagrelo, videli naj bi plamene, dim in nato plovilo, ki je začelo hitro izgubljati hitrost preden je treščilo na tla. Medtem so preiskovalci ugotovili, da letalo pred strmoglavljenjem ni zagorelo. Enako pravi moški, ki je bil priča nesreči in tudi prvi, ki je nesrečnemu pilotu priskočil na pomoč.

Pomoč prišla v minutah

»Videl sem letalo, iz katerega se je močno kadilo, ognja ne, kljub temu sem nemudoma ustavil avto in stekel na polje, kamor je letalo padlo,« je za Kronen Zeitung povedal Zouhir Hussein, taksist po rodu iz Sirije, ki je s še dvema domačinoma prvi prispel na prizorišče nesreče.

»Nič me ni bilo strah. V takšnih trenutkih ne razmišljaš, si na avtopilotu in narediš, kar je treba, kar se ti zdi prav,« je še dejal Zouhir, ki pa pilota ne več mogel rešiti. Prav tako ne reševalci, policisti in gasilci, skupno jih je na prizorišče le nekaj minut za taksistom prišlo več kot 50. »Vsakršna pomoč je prišla prepozno,« je na prizorišču dejal predstavnik lokalne policije.