Ko je šel papež v optiko, je rekel eno stvar in navdušil vse

Svet se je danes poslovil od papeža Frančiška, a spominjal se ga bo še dolgo. Ljudje se ga bodo spominjali po dejanjih, ki jih je naredil tekom življenja. Verjamemo, da se ga bo dolgo spominjal tudi Luca Spiezia, ki je solastnik ene izmed optik v Rimu.

Potreboval je nova stekla

Spiezia je v pogovoru za 24UR povedal zanimivo prigodo v zvezi s papežem Frančiškom, ki je prišel v njegovo optiko, da bi si uredil očala. »Rekli smo mu:'Sveti oče, uredimo vam nova očala.' Ker so bila tista, ki jih je nosil, res stara, zagotovo so bila stara 20 ali 25 let. Papež pa je rekel:'Ne, ne, imam ta očala, zame so v redu, nočem zapravljati denarja po nepotrebnem. Samo vstavimo nova stekla v ta očala,'« je povedal omenjeni solastnik optike.

Želeno so tudi storili, denarja pa niso hoteli sprejeti. Je pa po besedah Spiezie papež, ko je odhajal iz optike, rekel, da naj si zapomnijo, da je želel plačati za stekla.