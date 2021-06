Ko je natakarica videla, koliko napitnine je pustil, jo je skoraj kap

Pomoč po pandemiji

Znesek je natakarico šokiral.

32 evrov je znašal račun.

Ob takšnem znesku bi vsakdo najprej pomislil na zmoto ali pa neslano šalo, a 13.000 evrov napitnine je bilo še kako resničnih. Šokirani lastnik lokala v ameriškem New Hampshiru je bajno darilo že vestno razdelil med zaposlene, izjemno radodarna stranka pa ostaja anonimna.Natakarica, ki je sicer vse popoldne marljivo stregla goste v lokalu s hitro prehrano Stumble Inn Bar and Grill v Londonderryju, je prijetnemu možakarju, ki si je privoščil pijačo in hotdog, ob slovesu, bilo je okoli tretje ure, izročila račun za 32 evrov, na vrnjenem potrdilu pa jo je šokiral dodani znesek za napitnino.Gost je zraven namreč prištel še 13.000, na kar ga je natakarica vljudno opozorila, češ da se je najverjetneje zmotil, in ga prosila, naj vsoto popravi. A gost, sicer stalna stranka, se je le nasmehnil in ji odvrnil, češ da vse strežno osebje dela marljivo in da si zasluži nagrado, ki naj si jo razdelijo in pametno zapravijo. Ali misli resno, je odgovorno preveril še lastnik lokala, ki mu je velikodušnež še pojasnil, da želi tako podpreti zaposlene, ki so zaradi pandemije več mesecev delali po skrajšanem delovniku in za okrnjeno plačilo.Zarella se je še nekaj časa otepal nagrade, saj je gost redna stranka in si ni želel, da bi denar pokvaril njun odnos, a radodarnež se ni pustil omajati. Od takrat je lokal obiskal že večkrat, povedo zaposleni; dobrotnik je kot običajno vljuden, a zadržan, je pa vidno zadovoljen, da je osrečil toliko ljudi. Znesek si bodo razdelili tako natakarji kot kuharji, mnogi, ki si prej niso upali načrtovati poletnega oddiha, zdaj v mislih že pripravljajo prtljago ...