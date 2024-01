Ko ga je drugič videla, sta se poročila

Nekateri pari se poznajo deset in več let, preden se odločijo zvezo potrditi pred matičarjem, drugi to storijo po nekaj mesecih, celo dneh, Gunnar Michels pa je šel še korak dlje in se odločil, da nevesto poišče kar na družabnem omrežju, in to s pomočjo natečaja.

»Zmagovalko« je čakala poroka v Las Vegasu, ki jo bo v celoti plačal Gunnar. In odziv je takrat 23-letnega Američana več kot presenetil, saj se je odzvalo na tisoče deklet, najbolj pa ga je prepričala vrstnica Danielle Gross, ki Gunnarja tako kot druge kandidatke ni poznala, si je pa menda vedno želela nenavadne poroke.

Nekaj dni po tem, ko je poslala svoj video, jo je Gunnar poklical in ji povedal, da je bila izbrana ter da z diamantnim prstanom v žepu prihaja k njej domov. Dan pozneje sta se prvič videla v živo, se zaročila in šla vsak svojo pot do poroke, ki je sledila čez 14 dni. Če ima večina nevest pred velikim dogodkom vsaj malce treme, pa sta bila Gunnar in Danielle povsem sproščena.

»Dogovor je bil, da se en teden po poroki ločiva, vse skupaj naj bi bila le zanimiva izkušnja, zato nisva čutila nobenega pritiska,« se spominja Danielle, ki je tri leta pozneje še vedno poročena z moškim, ki ga je vzela kot popolnega neznanca.

Najdaljši 90 let Kot najdlje poročena sta se v zgodovino zapisala v Indiji rojena Britanca Karam in Kartari Chand, ki sta v zakonu vztrajala neverjetnih 90 let. Tako visoka obletnica se upravičeno imenuje granitna, do zdaj pa sta zakonca Chand edina, ki sta jo dočakala. Zakona, v katerem se je rodilo osem otrok in 27 vnukov, je bilo konec leta 2016, ko je v starosti 110 let Karam umrl. Zelo blizu sta bila Indijca K. Philipose in Sosamma Thomas, ki sta bila poročena 88 let.

In ravno v tem vidi veliko prednosti: »V vse skupaj sva šla povsem brez pričakovanj, ker najini starši in prijatelji drugega niso poznali, niso mogli s svojimi mnenji vplivati na naju, zaljubljena nisva bila, zato ne bi bilo strtih src, če se ne bi izšlo.« Bila pa sta si, kot kaže, prav zares usojena. Kot pravita, se namreč na običajen način ne bi nikoli spoznala, saj nihče ne ustreza »idealom« drugega.

»Aplikacije za zmenkarije bi obema izbrale koga drugega, saj nisem iskala mlajšega in nižjega moškega od sebe, prav tako Gunnar ni iskal starejše in višje ženske. A v aplikaciji pač izbereš takšne površinske parametre, ki so v končni fazi povsem nepomembne reči. Zaradi te izkušnje sva postala tudi veliko bolj tolerantna, ne obsojava, saj nama je postalo jasno, da je notranjost resnično bolj pomembna od zunanjosti, naj se sliši kot še tako velik kliše,« pravi Danielle, več kot srečna, da se je obljubljena ločitev zapletla in mladoporočenca sta se odločila, da bosta pač ostala poročena, a platonsko.

Dogovor je bil, da se en teden po poroki ločiva, zato nisva čutila nobenega pritiska.

Usodni da

Vrnila sta se vsak v svoje življenje, a sta se na veliko presenečenje obeh kmalu začela pogrešati. Danielle je moža povabila na potovanje s svojim avtodomom, v katerem je živela, in tako sta tri mesece potovala po Ameriki kot prijatelja, nato pa so med njima preskočile prve iskrice.

»Čisto so naju presenetile, a očitno sva bila edina, vsi, ki so naju poznali, so rekli, da so ves čas vedeli, da bova končala skupaj,« je v smehu dejala Danielle, ki odločitve, da usodni da dahne popolnemu neznancu, ni nikoli obžalovala, veliko bolj bi ji bilo žal, če ne bi zgrabila priložnosti, da spozna Gunnarja, ki je po njenih besedah zanjo popolni partner, saj imata enake cilje, poglede na svet, smisel za humor in željo po avanturah.