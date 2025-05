Ko besede odpovejo, pomaga tehnologija: nova aplikacija za lažjo komunikacijo s pacienti

Zdravstveno osebje se vsak dan sooča z različnimi komunikacijskimi ovirami s pacienti – bodisi zaradi nevroloških okvar, kot so možganske kapi, bodisi zaradi nepoznavanja jezika. Takšne ovire ne vplivajo zgolj na počutje pacientov, temveč lahko otežijo tudi natančno postavitev diagnoze in izvajanje zdravljenja. Na dunajski kliniki Floridsdorf so zato uvedli digitalno orodje, ki olajša sporazumevanje med zdravstvenim osebjem in pacienti z jezikovnimi ali govornimi ovirami. Gre za aplikacijo, ki omogoča komunikacijo v 16 jezikih in je bila razvita v okviru pilotnega projekta mesta Dunaj.

16 jezikov pozna nova zdravstvena aplikacija.

Pacienti lahko v aplikaciji izbirajo med različnimi simboli, razvrščenimi po tematskih sklopih – počutje, potrebe, bolečine ali deli telesa. Vsaka kategorija vključuje podkategorije, ki pacientom omogočajo natančnejše izražanje – ali so žejni, kje jih boli in kako doživljajo bolečino. Aplikacijo so razvili na dunajski visoki strokovni šoli FH Technikum Wien kot odprtokodno rešitev, ki je brezplačno dostopna in enostavna za nadgradnjo: zdravstveno osebje lahko nove simbole doda v nekaj sekundah, pacienti pa lahko aplikacijo uporabljajo tudi po odpustu s pomočjo QR-kode. Trenutno jo uporabljajo pri vsakodnevnih postopkih, kot so odvzem krvi ali razlaga poteka zdravljenja. Deluje na različnih napravah – računalnikih, tablicah in pametnih telefonih, tudi brez dostopa do interneta.

Projekt je rezultat sodelovanja med mestom Dunaj, mestno organizacijo za socialne storitve Wiener Sozialeinrichtungen, kliniko Floridsdorf in šolo FH Technikum Wien. Sistem postopoma uvajajo po vsej bolnišnici, hkrati pa proučujejo možnosti za širšo implementacijo znotraj dunajskega zdravstvenega sistema. Le kdaj bomo kaj podobnega videli pri nas ...