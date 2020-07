Knjiga o Trumpovih gre za med

REUTERS Kaj vse razkriva knjiga? FOTO: Tasos Katopodis/Reuters

950.000

izvodov so prodali prvi dan.

Washington • S tožbo so hoteli preprečiti njen izid, a jim ni uspelo. Poskusi se jim nedvomno maščujejo, prepovedani sad je pač najslajši, se je izkazalo: le zakaj je hoteltako mrzlično ustaviti knjigo svoje nečakinje, se sprašujejo številni Američani in hitijo vsak po svoj izvod.je namreč že prvi dan, ko je izšlo delo Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega človeka na svetu, prodala skoraj milijon izvodov. V knjigi je namreč doktorica psihologije zelo nazorno opisala, če ne celo orisala značaj predsednika ZDA in ga označila za popolnega narcisa, ki je povrhu še povsem neveden.Bela hiša je njeno pisanje označila za kup laži, a kot kaže, s tem le še prilivajo olja na ogenj in spodbujajo prodajo. Kakor koli že, Mary Trump z zadoščenjem opazuje muko, ki jo zaradi objave doživljajo njeni sorodniki: po smrtiso jo namreč hoteli prikrajšati za dediščino, denarni in premoženjski spori pa so se končali s poravnavo. Leta 2001 je prejela nekaj milijonov v zameno za molk, a se je sporazumu zdaj spretno ognila. Avtorske pravice knjige je prodala založbi Simon & Schuster, ki pa jih dogovor o molčečnosti ne zavezuje, zato je tudi tožba Trumpovih, s katero so hoteli preprečiti izid, padla v vodo.Knjiga je na policah, no, tam ne zdrži prav dolgo, saj so lačni bralci takoj razgrabili vse čtivo, že prvi dan je šlo v promet 950.000 izvodov, kar je rekord za založbo. Ponatis je že na poti, knjiga pa ni le na vrhu bralnih lestvic v ZDA, temveč tudi v Kanadi in Avstraliji, nedvomno bo v kratkem osvojila tudi Evropo.