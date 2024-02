Kmetje zmagali, Von der Leynova za umik predloga uredbe o pesticidih

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu napovedala, da bo predlagala umik predloga uredbe o pesticidih, ki je, kot je opozorila, postala simbol polarizacije. »Kmetje si zaslužijo, da jim prisluhnemo,« je poudarila v luči protestov kmetov, ki so danes prišli tudi pred Evropski parlament v Strasbourgu.

Kot je opozorila von der Leynova, pa ta tema ostaja, ter napovedala nov predlog, ki bo po njenih besedah veliko bolj zrel in pripravljen na podlagi širšega dialoga.

Predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev oziroma o zmanjšanju uporabe pesticidov v EU do leta 2030 za polovico je Evropski parlament novembra lani zavrnil, pogajanja med državami so zastala, do nje so kritični kmetje, ki protestirajo v številnih evropskih državah, je opozorila predsednica komisije.

Pri tem je opozorila, da se kmetje, ki jih skrbi njihova prihodnost, zavedajo, da mora kmetijstvo preiti na bolj trajnostni model. Kmetje so prvi, ki občutijo posledice podnebnih sprememb in vojne v Ukrajini, pestijo jih inflacija, naraščajoči stroški energentov in gnojil, a se kljub temu trudijo, da pridelajo kakovostno hrano, zato smo jim dolžni spoštovanje in zahvalo, je poudarila.

Von der Leynova je v Strasbourgu, kjer so se kmetje danes zbrali na protestnem shodu pred poslopjem Evropskega parlamenta, pozvala, da je treba preseči polarizirano razpravo in ustvariti zaupanje.

Zdrava in kakovostna hrana

»Evropa ima najbolj zdravo in najkakovostnejšo hrano na svetu, za to se je treba zahvaliti kmetom, ki imajo v tem sistemu osrednjo vlogo,« je dejala.

Evropsko kmetijstvo mora preiti na bolj trajnostni model, ki bo do okolju prijaznejši in manj škodljiv za kakovost tal. Pri tem je opozorila, da je od 60 do 70 odstotkov tal v Evropi trenutno v slabem stanju, to pa je mogoče spremeniti.

Na pomen podpore kmetom in kmetijskemu sektorju je opozoril tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. »Kmetje so ključni za prehransko varnost, za podnebni prehod, zaslužijo si spoštovanje za delo, ki ga opravijo za nas,« je poudaril. Pri tem je opozoril, da je treba zmanjšati birokracijo, ki jih duši.