Kmetje, pozorno spremljajte zdravstveno stanje svojih živali: izbruh slinavke in parkljevke na Slovaškem

Slovaška je Evropsko komisijo in članice EU danes obvestila o potrditvi slinavke in parkljevke v treh rejah v bližini meje z Madžarsko, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vnos pošiljk za to bolezen dovzetnih vrst živali je do sprejetja ukrepov Evropske komisije prepovedan.

Eden od treh obratov na Slovaškem, v katerem so potrdili izbruh te izjemno nalezljive živalske bolezni, se nahaja v območju z omejitvami zaradi izbruha bolezni na Madžarskem v začetku marca. V vzhodni slovenski sosedi so namreč na obmejnem območju s Slovaško pred dnevi potrdili prvi izbruh slinavke in parkljevke v tej državi v več kot 50 letih.

Posledično je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvedla nadzor na vseh gospodarstvih v Sloveniji, ki so v zadnjem času prejela govedo iz Madžarske. Kliničnih znakov bolezni inšpekcija ni odkrila, je pa do izteka inkubacijske dobe prepovedala premike teh živali.

Uprava izvaja nadzor

Uprava je danes takoj po prejemu informacije o izbruhu bolezni na Slovaškem iz sistema EU za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk pridobila podatke o premikih živali iz te države v Slovenijo. Ugotovili so, da so bili kupci v Sloveniji v zadnjem mesecu prejemniki več pošiljk živali, ki bi lahko predstavljale tveganje za vnos bolezni. Uprava zato izvaja nadzor na vseh kmetijskih gospodarstvih, ki so te živali prejela.

Državno središče za nadzor bolezni je danes odredilo tudi prepoved vnosa pošiljk goveda, drobnice, prašičev, divjih prežvekovalcev in ostalih za to bolezen dovzetnih vrst iz Slovaške. Ta bo veljala do sprejetja ukrepov Evropske komisije.

Vrhovni veterinarski organ v državi imetnike živali poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so bistvenega pomena za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot v rejo. Prav tako naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali. Še posebej naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, izguba teka, slinjenje in pojav mehurjev v ustih/rilcu, na koži vimena ter na parkljih.

Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na slinavko in parkljevko, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.