Kmalu odobreno tudi cepivo za otroke med petim in enajstim letom?

Proizvajalec cepiva proti covidu 19 Pfizer in Biontech je sporočil, da bo v ZDA zaprosil za odobritev uporabe cepiva pri otrocih.



Kot so sporočili, je po njihovih raziskavah cepivo učinkovito in varno tudi za otroke med petim in enajstim letom starosti.



V raziskavi je sodelovalo 2.268 otrok, starih od pet do enajst let, vsi so dobili dva odmerka v razmiku 21 dni. Kot so poudarili, so otroci prejeli manjše odmerke, kot jih odrasli oziroma starejši od 12 let: 10 mikrogramov namesto 30.



Njihov imunski odziv so spremljali prek nastanka protiteles v krvi in jih primerjali s kontrolno skupino starih od 16 do 25 let. Kot so sporočili iz Pfizerja, je bil njihov imunski odziv, kljub manjši dozi, zelo močan. Poleg tega tako pri otrocih kot tudi v skupini od 16 do 25 let niso zabeležili neželenih učinkov po cepljenju, ki sicer spremljajo odraslo populacijo (krvi strdki). Zabeležili so le manjše neželene učinke, kot sta boleča roka in slabše počutje.



V ZDA sicer beležijo velik porast okužb med mlajšo populacijo. Prejšnji teden naj bi otroci predstavljali kar 29 odstotkov vseh okužb.

