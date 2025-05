Ključni dokument za Trumpov beograjski hotel ponarejen!

Nedaleč od nas se je obetal prvi hotel, ki bi v imenu nosil sloviti priimek Trump, a z megalomanskim projektom, vrednim 500 milijonov ameriških dolarjev, morda na koncu ne bo nič. Hotel, v katerem bi bila tudi stanovanjski in poslovni prostori, bi gradilo podjetje Affinity Global Development, katerega prvi mož je zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner.

Marca lani se je zdelo, da je posel sklenjen, Kushner je na družabnih omrežjih že delil zamisli za hotel, ki bo stal v središču Beograda, natančneje na mestu nekdanjega jugoslovanskega ministrstva za obrambo, ki so ga leta 1999 močno poškodovale Natove rakete. Podpisani so bili menda že tudi potrebni dokumenti, a zdaj se je izkazalo, da je bil eden bistvenih ponarejen.

To je priznal Goran Vasić, v. d. direktorja institucije, zaslužne za varovanje kulturne dediščine, ki je dokument tudi podpisal, na podlagi njegovega podpisa pa je srbska vlada z nekdanjega generalštaba umaknila oznako stavba zgodovinskega pomena. V nasprotnem primeru je Kushner seveda ne bi smel spremeniti v hotelski kompleks.

Ljudje so takrat seveda glasno protestirali, češ da stavbe, ki je ostala kot spomin in opomin na posredovanje Nata, ne dajo, čeprav so se v hotelskem kompleksu nameravali žrtvam Natovega bombardiranja pokloniti s spomenikom. Kaj bo s projektom zdaj, ni znano.

Sicer pa Kushner gradnjo podobnega hotelskega kompleksa, ki bi prav tako nosil Trumpovo ime, načrtuje še za Albansko riviero. Načrte je decembra odobril albanski vladni odbor za strateške naložbe, ki ga vodi predsednik vlade Edi Rama, v gradnjo kompleksa hotelov in vil pa bi podjetje Atlantic Incubation Partners, ki je prav tako povezano s Kushnerjem, vložilo okrog milijardo in pol ameriških dolarjev.