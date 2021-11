Klinika zamenjala zarodka: mati ni rodila svojega otroka

Po nekaj letih prizadevanj je Daphna Cardinales vendarle zanosila in se septembra 2019 z možem Alexandrom razveselila druge deklice. A že takoj ob rojstvu sta zakonca pomislila, da deklica morda le ni njun biološki otrok. DNK-analiza je potrdila njune strahove, izkazalo se je, da je kalifornijska klinika, kamor sta se zatekla po pomoč pri zanositvi, zamešala zarodka.

»Ko se je rodila, je bila nenavadno temne polti. Od šoka sem stopil nazaj in se naslonil ob steno. Začelo se mi je vrteti,« se trenutka, ko bi ga morala preplaviti neznanska sreča, spominja Alexander. Deklico sta kljub vsemu sprejela za svojo, klinika pa je kmalu izsledila drugi par, ki je donosil njunega otroka, prav tako deklico, ki se je rodila teden dni pozneje. Po štirih mesecih sta se družini odločili za zamenjavo, a stres in šok, ki so ju doživeli, sta jih zaznamovala za vedno, zato sta se oba para odločila za tožbo.

Daphna poudarja, da sta jo Kalifornijski center za reproduktivno zdravje in laboratorij In VitroTech Labs oropala možnosti, da na svet donosi svojega otroka, medtem ko je druga ženska pod srcem nosila njenega; obenem pa se je bilo izjemno težko ločiti od deklice, ki jo je rodila, dojila in zanjo skrbela, kakor da bi bila njena, pripoveduje pretresena mamica. Alexander dodaja, da je bila izkušnja travmatična tudi za njuno starejšo, zdaj sedemletno hčer, ki preprosto ne more razumeti, zakaj so ji odvzeli mlajšo sestro, potem pa domov prinesli drugo.

Nehote je postala nadomestna mati drugemu paru.

»Ne moreva opisati občutkov jeze, strahu in izdaje. Predvsem pa ne moreva ubesediti, kako strti sta najini srci,« v tožbi pišeta Cardinalesova in kliniko obtožujeta malomarnosti, kršenja pogodbenih določil in povzročitve hude čustvene stiske. Daphna je nehote postala nadomestna mati drugemu paru, potem ko so strokovnjaki neodgovorno ravnali z najintimnejšo lastnino zakoncev, z njunim zarodkom, poudarjata.

Podobno doživlja in razmišlja drugi par, ki želi ostati neimenovan, s tožbo pa želi četverica doseči strožji nadzor pri tako občutljivih in zahtevnih postopkih, kot je oploditev z biomedicinsko pomočjo.