Klavcu iz Srebrenice le še nekaj mesecev življenja

Odvetniki nekdanjega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića so mednarodno kazensko sodišče v Haagu zaprosili za predčasni izpust zaradi zdravstvenih in humanitarnih razlogov. Zdravniška služba v zaporu naj bi namreč ocenila, da je 83-letni Mladić hudo bolan in da mu ostaja le nekaj mesecev življenja.

Kot je prošnjo za predčasni izpust utemeljil njegov odvetnik Dragan Ivetić, so zdravniki ocenili, da ga ni mogoče ozdraviti in da se njegova pričakovana življenjska doba zdaj meri v mesecih. Ni pa navedel, kam bi Mladića odpeljali v primeru izpustitve, zapisal je le, da bi bilo »paliativno oskrbo najbolje izvajati zunaj zapora, v krogu družine in negovalcev, ki govorijo isti jezik kot Mladić«. Pri tem je dodal, da je morebiten pobeg v primeru izpustitve zaradi njegovega zdravstvenega stanja nemogoč.

Mladić ima nevrološke, kardiovaskularne in urološke težave, ki se postopoma slabšajo in zapletajo. Januarja so ga operirali v nizozemski bolnišnici in mu vstavili srčni spodbujevalnik, medtem so mu odpovedale tudi ledvice. Zaradi slabega zdravstvenega stanja so njegova družina in odvetniki večkrat zaprosili za pogojni izpust in zdravniško oskrbo na prostosti, vendar so bile njihove prošnje doslej vsakokrat zavrnjene.

V Srebrenici so pod njegovo taktirko surovo umorili 8000 nedolžnih žrtev. FOTO: Reuters

Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH. Leta 2021 je bil pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida.