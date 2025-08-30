TEORIJE ZAROTE

Kje je Donald Trump? Splet preplavile špekulacije o njegovi smrti (FOTO)

Že nekaj dni se ni pojavil v javnosti.
Fotografija: Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

N. B.
30.08.2025 ob 12:55
30.08.2025 ob 12:59
N. B.
30.08.2025 ob 12:55
30.08.2025 ob 12:59

Čas branja: 2:12 min.

Svetovni splet in družbena omrežja so preplavile divje špekulacije o smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vse se je začelo, ko so uporabniki omrežja X začeli opozarjati na njegovo večdnevno odsotnost iz javnosti in namigovati, da naj ne bi bil najboljšega zdravja, poroča Index.

Razprave so se še okrepile, ko so uporabniki X-a opazili veliko modrico na Trumpovi desni roki. Dodatno pa je k ugibanjem prispevala izjava podpredsednika ZDA JD Vanca, ki je dejal, da je »pripravljen prevzeti predsedniško funkcijo, če bi se Trumpu zgodila huda tragedija«.

Špekulacijam je svoje dodala še teorija o t. i. »Pentagon pici«. Gre za idejo, da povečano število naročil pic v bližini sedeža Pentagona kaže na krizne razmere. Podobni skoki naročil so bili po navedbah nekaterih zabeleženi pred zalivsko vojno leta 1990, ob postopku odpoklica Billa Clintona leta 1998 in tudi ob nedavnem spopadu med Iranom in Izraelom.

Šale in teorije zarote

Trumpa se v javnosti ni pojavil od 25. avgusta, obenem pa v njegovem urniku za 30. in 31. avgust ni bilo predvidenih dogodkov. To je sprožilo plaz komentarjev. Na X-u so se pojavile objave kot: »Ulice pravijo, da je Trump mrtev« ali »Če je Trump res mrtev, dam vsakemu, ki lajka ta tvit, 100 dolarjev.«

Medtem se je v ZDA v zadnjih 24 urah močno povečalo število spletnih iskanj, povezanih z domnevo o Trumpovi smrti.

Bela hiša molči, zdravnik pomirja

Bela hiša špekulacij uradno ni komentirala, a Trump je vmes ostal dejaven na svojem kanalu Truth Social. Njegov osebni zdravnik Sean Barbabella pa je pojasnil, da gre pri modrici na roki za posledico pogostega rokovanja in jemanja aspirina kot preventivo. Poudaril je, da je predsednik v »odlični telesni in kognitivni kondiciji«.

Več iz te teme:

Donald Trump ZDA smrt teorije zarote

Komentarji:

