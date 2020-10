Kiti še kar nasedajo

270

jih je nasedlo v ponedeljek, dan pozneje še 200.

Od ponedeljka so na zahodni obali Tasmanije našli skupno 470 mrkih pliskavk, vsak dan preštevajo nove žrtve. Večini novonasedlih ni pomoči, se za glavo držijo pristojni, do zdaj jim je uspelo rešiti le kakšnih 50 kitov. Še 30 naj bi bilo po njihovih ocenah živih.Gre za največje nasedanje kitov do zdaj, so potrdile avstralske oblasti. Reševalci bijejo bitko s časom in ubogim kitom pomagajo iz plitvine, a nekateri med rešenimi so znova nasedli. Osredotočajo se na tiste, ki imajo več možnosti za preživetje, v akciji pa sodeluje okoli 60 strokovnjakov, ki si prizadevajo pliskavkam pomagati v globoko morje. Za zdaj se je za najučinkovitejšo metodo izkazalo reševanje z zankami, pritrjenimi za čolne, poročajo tamkajšnji mediji.Prva skupina kakih 270 mrkih pliskavk je nasedla v ponedeljek pri kraju Macquarie Harbour, dan zatem pa so deset kilometrov južneje iz helikopterja opazili še kakšnih 200 nasedlih živali. Strokovnjaki domnevajo, da so vsi kiti iz iste jate, poroča STA. Nasedli so na odročnem, težko prehodnem, nedostopnem in zelo redko poseljenem območju, kar je občutno oteževalo njihovo reševanje, nekatere živali pa so tudi prevelike, saj lahko dosežejo sedem metrov dolžine, in pretežke za reševanje, tehtajo namreč do tri tone.Nasedanje kitov je na tistem območju kar pogosto, a pojav še nikoli ni bil tako množičen, so potrdile pristojne avstralske službe. Do zdaj je za rekordno nasedanje veljalo tisto iz leta 1953, takrat je tasmansko obalo, kjer kiti najpogosteje nasedajo, prekrilo 294 mrkih pliskavk, leta 2009 pa jih je bilo okoli 200. Kaj pliskavke tako priteguje k obali, znanost še vedno ugotavlja, a vse kaže, da so med temi živalmi izjemno močne socialne vezi in preprosto sledijo jati.