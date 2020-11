Kitajski predsednik čestital Bidnu

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes demokratu Josephu Bidnu čestital za zmago na ameriških predsedniških volitvah v začetku novembra, so poročali kitajski državni mediji.



V telegramu Bidnu je Xi zapisal, da se morata obe državi zavzemati za to, da ne bi bilo konfliktov ali konfrontacije, za vzajemno spoštovanje in sodelovanje, ki bo koristilo obema stranema. Tako bi doprinesli k svetovnemu miru in razvoju, je dodal, poročanje kitajskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.



Kitajsko zunanje ministrstvo je sicer novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku čestitalo že sredi meseca. Tedaj so v Pekingu izrazili upanje, da se bodo odnosi med državama izboljšali.



Predsedovanje Donalda Trumpa, ki še vedno ni priznal poraza na volitvah, so zaznamovale naraščajoče napetosti v odnosih s Pekingom in trgovinska vojna s Kitajsko, ki jo je trenutni ameriški predsednik označil kot največjo grožnjo ZDA in svetovni demokraciji. Trump krivi Kitajsko tudi za pandemijo covida-19.



Med redkimi svetovnimi voditelji, ki Bidnu še niso čestitali, medtem ostaja ruski predsednik Vladimir Putin.