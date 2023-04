Na dan prihajajo prve podrobnosti pogovora med Zelenskim in Xi Jinpingom

Kitajski predsednik Xi Jinping se je danes prvič po ruskem napadu na Ukrajino po telefonu pogovarjal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Dejal mu je, da so pogovori in pogajanja edini izhod iz vojne, in poudaril, da bo Kitajska »vedno stala na strani miru«. V Pekingu so ob tem napovedali, da bodo v Ukrajino poslali politično delegacijo.

»Glede ukrajinske krize je Kitajska vedno stala na strani miru, njeno temeljno stališče pa je spodbujanje mirovnih pogovorov,« je po poročanju kitajske državne televizije CCTV med pogovorom dejal Xi.

Po navedbah CCTV je kitajski voditelj dejal še, da Kitajska krize ne bo izkoriščala za dobiček. »Pri reševanju jedrskega vprašanja morajo vse vpletene strani ostati mirne in zadržane, se resnično osredotočiti na prihodnost in usodo sebe in vsega človeštva ter skupaj obvladovati in nadzorovati krizo,«"je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Pekingu so ob tem napovedali, da bodo v Ukrajino poslali delegacijo, da bi našla »politično rešitev« konflikta. »Kitajska stran bo poslala posebnega predstavnika kitajske vlade za evrazijske zadeve, ki bo obiskal Ukrajino in druge države ter z vsemi stranmi opravil poglobljeno komunikacijo za politično rešitev ukrajinske krize,« je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

»Imel sem dolg in pomenljiv telefonski pogovor s predsednikom Xi Jinpingom,« pa je na Twitterju zapisal Zelenski. »Verjamem, da bosta ta klic in imenovanje ukrajinskega veleposlanika na Kitajskem dala močan zagon razvoju naših dvostranskih odnosov,« je dodal.

Iz danes objavljenega odloka je razvidno, da je Zelenski imenoval novega veleposlanika v Pekingu. Stolček, ki je sameval od februarja 2021, bo zasedel 57-letni Pavlo Rjabikin, ki je pred tem vodil ukrajinsko ministrstvo za strateško industrijo.

Govorila sta eno uro

Tiskovni predstavnik Zelenskega Sergej Nikiforov je na Facebooku sporočil, da sta se voditelja pogovarjala skoraj eno uro. To je bil sicer prvi pogovor Xija in Zelenskega od začetka ruske invazije februarja lani. Peking glede konflikta v Ukrajini ohranja nevtralno držo, Xi pa ruske invazije doslej še ni obsodil.

Februarja je Kitajska predstavila mirovni načrt za rešitev konflikta v Ukrajini, v katerem je v 12 točkah med drugim pozvala k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvarila pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv z Zahoda na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije. Po besedah generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga pa Peking ni verodostojen za posredovanje v konfliktu, ker ruske invazije ni obsodil.

Medtem so iz Moskve po pogovoru sporočili, da Kijev spodkopava vse poskuse za vzpostavitev miru v Ukrajini. »Ukrajinske oblasti in njihovi zahodni nadzorniki so že pokazali, da so sposobni pokvariti vse mirovne pobude,« je sporočilo rusko zunanje ministrstvo in pri tem spomnilo na pripravljenost kitajske strani za vzpostavitev pogajalskega procesa.

Po navedbah Pekinga je sicer iniciativa za današnji telefonski pogovor med Xijem in Zelenskim prišla iz Kijeva, še navaja AFP.