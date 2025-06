Kitajska znanstvenica tihotapila nevaren biološki material v ZDA, razkril jo je FBI

Ameriške oblasti so v ponedeljek sporočile, da so aretirale kitajsko raziskovalko zaradi suma tihotapljenja biološkega materiala v državo. Gre že za drugi podobni primer v zadnjih nekaj dneh, pri čemer sta oba povezana z Univerzo v Michiganu.

Kot navaja FBI v kazenski ovadbi, ki jo povzemajo mediji, so v nedeljo na letališču v Detroitu aretirali Chengxuan Han, kitajsko doktorsko študentko Fakultete za znanost o življenju in tehnologijo na Univerzi Huazhong v Wuhanu.

Po navedbah v ovadbi je Hanova od septembra iz Kitajske poslala štiri pošiljke z neprijavljenim biološkim materialom članom laboratorija na Univerzi v Michiganu, kjer je nameravala eno leto sodelovati pri raziskovalnem projektu. Oblasti trdijo, da je Hanova ob prihodu iz Šanghaja v ZDA dala lažne izjave o vsebini pošiljk, ko so jo zaslišali zvezni agenti.

Skrit med stranmi knjige

Prejšnji teden sta bila zaradi podobnega suma obtožena tudi dva kitajska državljana, potem ko je FBI ugotovil, da je eden izmed njiju skušal v ZDA pretihotapiti strupeno glivo, prav tako za raziskovalne namene na Univerzi v Michiganu. Eden od njiju, univerzitetni raziskovalec, je bil aretiran in ostaja v priporu, drugemu pa so že lani zavrnili vstop v državo in je še vedno na begu.

V prijavi je navedeno, da je bil material, ki ga je Hanova poskušala pretihotapiti, skrit med stranmi knjige in je povezan z glistami (okroglimi črvi), za uvoz teh v ZDA pa je potrebna posebna državna dovolilnica.

Prav tako naj bi Hanova tri dni pred prihodom v Detroit izbrisala podatke iz svojih elektronskih naprav. »Izjavila je, da je to storila, da bi 'začela znova' med bivanjem v ZDA,« piše v uradnem dokumentu.

Univerza brez komentarja

Hanova ostaja v priporu in čaka na zaslišanje o varščini, ki je predvideno za sredo. Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu na prošnjo za komentar zunaj delovnega časa ni odgovorilo.

V zvezi s prej obtoženima kitajskima državljanoma je predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva prejšnji teden dejal, da s primerom ni seznanjen, a dodal, da kitajska vlada »od svojih državljanov v tujini vedno zahteva dosledno spoštovanje lokalnih zakonov in predpisov, hkrati pa zaščito njihovih zakonitih pravic in interesov v skladu z zakonodajo«.

V izjavi, ki jo je prejšnji teden podala univerza, so poudarili, da sodelujejo z zveznimi oblastmi in da ostro obsojajo »kakršnakoli dejanja, katerih namen je povzročiti škodo, ogroziti nacionalno varnost ali spodkopati temeljno javno poslanstvo univerze«.