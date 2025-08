Kitajska zaradi izbruha virusa uvaja pandemične ukrepe, to so simptomi bolezni

V torek so razkrili, da je bilo na Kitajskem prijavljenih več kot 7000 primerov virusa čikungunja, pri čemer je bilo kar 3000 primerov zabeleženih samo v preteklem tednu. Po dosedanjih podatkih je bolezen najhuje prizadela južno provinco Guangdong. O okužbah so poročali tudi v 12 drugih mestih v regiji. Kitajska po izbruhu bolezni uvaja 'pandemične ukrepe'.

Strm porast primerov je oblasti spodbudil k odzivu z 'odločnimi in energičnimi ukrepi' za zajezitev izbruha, podobno kot ob pandemiji covida-19 leta 2020.

Kaj je virus čikungunja?

Čikungunja je virus, ki se na človeka prenaša prek komarjev. Prvič je bil odkrit leta 1952, prenašajo pa ga samice komarjev vrste Aedes. Virus je prisoten v Afriki, Aziji in Ameriki. Ti komarji prenašajo tudi bolezni, kot sta denga in virus zika, kar pogosto otežuje diagnozo bolezni.

Kakšni so simptomi virusa čikungunja?

Po smernicah Svetovno zdravstvene organizacije (WHO) se simptomi čikungunje pojavijo med štiri in osem dni po okužbi in vključujejo nenadno vročino ter bolečine v sklepih.

Bolezen prenašajo komarji. FOTO: Luis Robayo Afp

Drugi simptomi so lahko še:

bolečine v mišicah,

glavobol,

slabost,

utrujenost,

izpuščaji.

Simptomi običajno trajajo nekaj dni; vendar pa lahko v nekaterih primerih trajajo tedne, mesece ali celo leta.

Koliko primerov virusa čikungunja je bilo prijavljenih?

Trenutni izbruh na Kitajskem vključuje 7000 primerov v provinci Guangdong, pri čemer je epicenter v mestu Foshan. Okužbe so zabeležili tudi v 12 drugih mestih v regiji. Medtem so v ponedeljek, 4. avgusta, oblasti v Hongkongu poročale o svojem prvem primeru, in sicer pri 12-letnem dečku, ki je zbolel po potovanju v Foshan.

Kitajska zdaj intenzivno ukrepa za zajezitev virusa, med drugim z izpustom rib, ki se prehranjujejo z ličinkami komarjev, in z denarnimi kaznimi za tiste, ki ne odstranijo stoječe vode v okolici svojega doma.

Kaj pravi Svetovna zdravstvena organizacija

Porast primerov trenutno spremlja WHO, medicinska strokovnjakinja Diana Rojas Alvarez pa opozarja, da je zaradi bolezni ogroženih kar 5,6 milijarde ljudi.

»Čikungunja ni zelo znana bolezen, vendar je bila odkrita in se prenaša že v 119 državah po svetu, kar ogroža 5,6 milijarde ljudi,« je povedala Alvarezova julija (prek Science Alert), po velikem izbruhu na otoku La Réunion.

»Zgodovina se ponavlja,« je nadaljevala s sklicevanjem na prejšnje izbruhe v letih 2004 in 2005. »Epidemično širjenje poteka tudi v Južni Aziji. Zato sprožamo zgodnje opozorilo, da se lahko države pravočasno pripravijo, zaznavajo in okrepijo zmogljivosti, da preprečijo obsežne izbruhe.«

Ali bi se virus lahko razširil v druge države?

Glede na to, da je koronavirus pred samo petimi leti skoraj ustavil svet, je razumljivo, da poročila o čikungunji vzbujajo skrb. Vendar je pomembno poudariti, da – za razliko od covida-19 – čikungunja ni virus, ki se prenaša po zraku, zato se ne more širiti na enak način.

Potnike, ki potujejo v države, kjer so prisotni komarji, opozarjajo, naj uporabljajo zaščitna sredstva, kot so repelenti s 50 % DEET-a, spanje pod mrežami proti komarjem in nošenje dolgih hlač, poroča ladbible.com.

