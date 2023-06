Kitajska sporočila, kaj si misli o sobotni dramatični vstaji Wagnerja

Kitajska vidi sobotni upor wagnerjevcev kot rusko »interno zadevo« je sporočila služba za odnose z javnostmi kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajska svojo sosedo podpira pri ohranjanju nacionalne stabilnosti, so še zapisali v izjavi po srečanju kitajskega zunanjega ministra Qin Ganga z namestnikom njegovega ruskega kolega v Pekingu.

Qin in Andrej Rudenko, namestnik ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, sta se srečala na vnaprej načrtovanem sestanku v kitajski prestolnici, kjer sta naslovila bilateralne vezi med državama in regionalna vprašanja, glede katerih si Moskva in Peking delita interes. »Kitajska kot prijateljska soseda in vsestranska strateška partnerica v novi dobi podpira Rusijo pri ohranjanju nacionalne stabilnosti ter doseganju razvoja in blaginje,« so po sestanku zapisali pri ministrstvu.

Ni znano, ali sta se Putin in Xi Jinping pogovarjala o tem

Enako stališče je tiskovna predstavnica ministrstva Mao Ning podala na današnji novinarski konferenci, pri čemer pa ni podala odgovora na vprašanje, če sta se na to temo že pogovarjala predsednika Vladimir Putin in Xi Jinping, je razvidno iz transkripta konference na spletni strani ministrstva. Je pa danes s Putinom govoril iranski predsednik Ebrahim Raisi, ki je glede na navedbe Kremlja v zvezi s sobotnim dogajanjem izrazil polno podporo ruskemu vodstvu.

Stanje v Rusiji se je od dramatičnih sobotnih dogodkov umirilo, danes so bili dokončno razveljavljeni tudi ukrepi in omejitve, ki so stopili v veljavo ob pohodu sil Wagnerja proti Moskvi.

Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je po mesecih stopnjevanja napetosti v noči na soboto sprožil upor proti vodstvu ruske vojske. Ko pa so bili wagnerjevci od Moskve oddaljeni 200 kilometrov, je pohod ustavil. V skladu z dogovorom bi naj Prigožin odšel v Belorusijo, Rusija pa je pristala, da upornikov ne bo sodno preganjala.