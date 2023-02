Kitajska poziva k prekinitvi ognja v Ukrajini

Kitajska je pozvala k prekinitvi ognja med Rusijo in Ukrajino ter obe strani povabila na mirovna pogajanja. Kitajsko zunanje ministrstvo je pripravilo mirovni načrt v dvanajstih točkah, ki predvideva konec zahodnih sankcij proti Rusiji, ukrepe za zaščito jedrskih objektov, vzpostavitev humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov in ukrepe za zagotovitev izvoza žitaric iz Ukrajine.

Nevtralna Kitajska?

Kitajska je od začetka ruskega napada na Ukrajino pred enim letom vztrajala, da je nevtralna v rusko-ukrajinskem konfliktu, hkrati pa je ohranjala dobre odnose z Rusijo in ni kritizirala invazije na sosednjo državo oziroma ruske »operacije« niti ni hotela tako imenovati, medtem ko je po drugi strani Zahod obsojala, češ da je izzval oboroženi konflikt in ga še »podpihoval« z dobavo obrambnega orožja Ukrajini.

12 točk ima kitajski mirovni načrt.

Mirovni predlog, ki so ga pripravili v Pekingu, ohranja kitajsko stališče do konflikta, pri čemer pa omenja nujo, da je treba »učinkovito zagotavljati suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost« vseh držav. Predlog poziva tudi h končanju »hladnovojne mentalitete«, s čimer označuje ameriško hegemonijo in vmešavanje ZDA v politiko drugih držav.

Neobvezujoča resolucija

Generalna skupščina OZN je v četrtek izglasovala neobvezujočo resolucijo, ki Rusijo poziva, naj ustavi sovražnosti v Ukrajini in umakne svoje enote iz države; Kitajska se je glasovanja vzdržala. Resolucijo je podprlo 141 držav, proti pa jih je bilo le sedem; 32 držav se je vzdržalo. Generalna skupščina je postala najpomembnejše telo Združenih narodov, ko gre za vprašanje Ukrajine, saj je varnostni svet OZN, ki se ukvarja z ohranjanjem mednarodnega miru in varnosti, paraliziran zaradi ruskega veta. Resolucije generalne skupščine v nasprotju z resolucijami varnostnega sveta niso obvezujoče, vendar služijo kot barometer svetovnega mnenja.

Vojni vsakdanjik v okolici Hersona FOTO: Nacho Doce/Reuters

Vojna v Ukrajini je v enem letu zahtevala že več deset tisoč življenj na obeh straneh, razdejala številna mesta, povzročila razseljevanje in sprožila rast cen živil in goriva po vsem svetu.