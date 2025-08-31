Kitajska in Rusija združujeta moči proti Zahodu, Putin prispel na dvodnevni obisk (video)

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prispel v Tianjin na severovzhodu Kitajske, kjer se začenja dvodnevni vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki se ga bodo udeležili voditelji več kot 20 držav, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruski in kitajski mediji so poročali o prihodu Putina, ki ga je spremljala številčna delegacija. Kitajska državna televizija CCTV je ob tem odnose med Kitajsko in Rusijo označila za najboljše v zgodovini.

Pred obiskom je Putin v soboto v intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua ostro kritiziral zahodne sankcije in poudaril zavzemanje za večpolarni svet.

Proti »diskriminatornim ukrepom

Moskva in Peking sta po njegovih besedah enotna v nasprotovanju diskriminatornim sankcijam, vrh v Tianjinu pa bo »okrepil sposobnost SCO za odzivanje na sodobne izzive in grožnje ter utrdil solidarnost v skupnem evrazijskem prostoru«. »Vse to bo pomagalo oblikovati pravičnejši večpolarni svetovni red,« je dejal Putin.

Ruski predsednik se bo med štiridnevnim obiskom na Kitajskem med drugim srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, predvidena so tudi srečanja z indijskim premierjem Narendro Modijem, turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom.

Vojaška parada

Dvodnevnega vrha SCO se bodo udeležili predstavniki več kot 20 držav in vodje 10 mednarodnih organizacij, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Vrhu bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oz. konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, med drugim Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong-un.

SCO, ki so jo leta 2001 v Šanghaju ustanovile Kitajska, Kazahstan, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan, danes združuje 10 držav članic, vključno z Indijo, Pakistanom, Iranom in Belorusijo, ter dve državi s statusom opazovalke in 14 partneric v dialogu.