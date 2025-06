Kitajska drži svet za vrat: ali sledi še ena kriza kot v času korone?

Svet se utegne znova soočiti z motnjami v dobavnih verigah, primerljivimi s tistimi iz časa pandemije, opozarjajo strokovnjaki. Tokrat zaradi pomanjkanja redkih zemeljskih elementov (redkih surovin), ki so ključni za proizvodnjo avtomobilov, letal, elektronike in medicinske opreme.

Kitajska ima skoraj popoln nadzor nad predelavo teh 17 kovinskih elementov — kar 92 % svetovne predelave poteka tam. Od aprila je Peking dodatno zaostril pogoje za njihov izvoz, kar je upočasnilo dobavo na Zahod, tudi v ZDA.

Ameriška podjetja imajo trenutno zaloge le še za dva do tri mesece, je za CNN povedala Gracelin Baskaran z ameriškega Centra za strateške in mednarodne študije. Če dogovor s Kitajsko ne bo hitro dosežen, bi industrija lahko obstala.

Delavec dela v rudniku redkih zemeljskih kovin v okrožju Nancheng v kitajski provinci Jiangxi. FOTO: Stringer China Reuters

»To je lahko 'čipovska' kriza na steroidih,« je dejal strokovnjak iz avtomobilske panoge. Zaradi pomanjkanja bi lahko že kmalu sledile začasne ustavitve proizvodnje — podobno kot med pandemijo, ko je primanjkovalo računalniških čipov in so avtomobili podražili do rekordnih ravni.

Prvi znaki težav so že tu: Ford je moral za teden dni ustaviti proizvodnjo Explorerja v Chicagu. Reuters poroča, da so ameriškim avtomobilskim gigantom, kot so General Motors, Ford in Stellantis (Jeep), podelili začasna dovoljenja za uvoz redkih surovin — a le za obdobje do šest mesecev.

Rešitev? Pogajanja ali počasna iskanja nadomestil

Delegacije ZDA in Kitajske se ta teden v Londonu pogajajo o novi trgovinski pogodbi, v kateri imajo redke surovine ključno vlogo. A tudi morebitni dogovor bo verjetno prinesel le začasno olajšanje.

FOTO: Sonali Paul Reuters

Nadomestki za redke elemente obstajajo, a so dražji in manj učinkoviti, opozarja profesor Roderick Eggert z ameriške univerze Colorado School of Mines.

Po njegovih besedah je edina realna možnost za preprečitev hujših motenj hiter politični dogovor med Washingtonom in Pekingom.

»To bi morali začeti že pred 15 leti«

Čeprav so redke zemlje pravzaprav precej razširjene v zemeljski skorji, je njihovo pridobivanje in predelava zapletena in draga. Kitajska ima trenutno praktično edina ustrezno tehnologijo.

ZDA in druge države zdaj pospešeno gradijo lastne predelovalne kapacitete, a bo to trajalo mesece ali celo leta. »Seveda bi to morali predvideti. To bi morali začeti že pred 15 leti,« priznava Baskaran.