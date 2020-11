Kitajci zapravili 100 milijard

583 tisoč naročil na sekundo so našteli na vrhuncu.

Medtem ko se milijoni potrošnikov po svetu veselijo črnega petka, praznika nakupovanja, ki nas bo letos v predvsem spletni izvedbi doletel konec meseca, so Kitajci svoje apetite po zapravljanju že potešili. Na svoj največji prodajni dogodek v letu, ki mu pravijo dan samskih, so namreč brez zavor praznili denarnice in zapravili 100 milijard evrov.Koronakriza, ki je tudi kitajskemu gospodarstvu naredila kar nekaj sivih las, je očitno minila, Kitajci pa so nakupovali najrazličnejše dobrine, od nakita, tehnoloških izdelkov, pohištva do hrane za zalogo. Niso zapravljali le samski, temveč tudi družine, kaže statistika; praznik je nastal kot protiutež zahodnemu valentinovemu, ko se razvajajo pari, in to na pobudo spletnega velikana Alibabe, njegov predlog pa so navdušeno sprejeli številni drugi trgovci. Da pa bi Kitajci zapravili še več, dogodek ni trajal le 24 ur, ampak pri Alibabi kar 11 dni, v tem času pa je spletna trgovina zaslužila kar 70 milijard evrov. Na vrhuncu nakupovanja so vsako sekundo prejeli 583.000 naročil!Če se vam zdi norija ob zahodnjaškem črnem petku absurdna, vedite, da je kitajska ob dnevu samskih še veliko večja. Po poročanju televizijske mreže BBC pri organizaciji sodeluje okoli tri milijone delavcev, pomaga jim 4000 čarterskih letal in tovornih ladij.Natančnih podatkov o prodaji Alibabe samo za 11. 11. še ni, a pričakujejo nove rekorde: že vnaprejšnje povpraševanje po izdelkih je bilo namreč izjemno, v ospredju so bili izdelki za dom, predvsem robotski in drugi sesalniki, pandemija je povečala zanimanje za vlažilnike in čistilnike zraka ter različne vitaminske pripravke pa tudi luksuzne izdelke. Številni Kitajci, ki prihrankov zaradi omejitev potovanj niso mogli izkoristiti za oddih, so jih namenili prav zapravljanju ob dnevu samskih.