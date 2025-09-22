  • Delo d.o.o.
SPOMINSKA SLOVESNOST

Kirkova vdova se je zlomila! Poglejte, kako jo Trump objema in tolaži (FOTO in VIDEO)

Ameriški predsednik je na spominski slovesnosti za Charlieja Kirka ubitega konservativnega aktivista opredelil kot velikana svoje generacije.
Erika Kirk. FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Erika Kirk. FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Erika Kirk. FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
STA, M. U.
 22. 9. 2025 | 13:15
 22. 9. 2025 | 13:48
Ameriški predsednik Donald Trump je na spominski slovesnosti za Charlieja Kirka v Arizoni ubitega konservativnega aktivista opredelil kot velikana svoje generacije.

Kirk razdvaja tudi slovensko mladino: poglejte, kaj pravijo v SDS, Svobodi in NSi

Vdova je morilcu odpustila

Na stadionu pred več deset tisoč podporniki so spregovorili še številni člani vlade, pa tudi Kirkova vdova, ki je dejala, da moževemu morilcu odpušča. Predsednik ZDA, ki je Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko, je njegovo soprogo ob zvokih domoljubne glasbe in glasnem ploskanju občinstva povabil na oder in jo tesno objel.

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Trumpov politični svetovalec, ki v Beli hiši skrbi za pregon priseljencev, Stephen Miller, je napovedal ostre ukrepe proti levi politični opoziciji, s katerimi naj bi rešili zahodno civilizacijo.

To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)

V podobnem slogu kritik leve politike, ki ji pripisujejo spodbujanje političnega nasilja, so minili tudi govori podpredsednika JD Vancea, nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard, obrambnega ministra Peta Hegsetha, konservativnega komentatorja Tuckerja Carlsona in drugih.

Vdova je morilcu odpustila

Erika Kirk je medtem morilcu svojega moža javno odpustila. »Moj mož Charlie je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje. Temu moškemu, temu mladeniču, odpuščam. Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus. In ker bi tako storil Charlie,« je dejala Erika Kirk.

Za umor 10. septembra na univerzi v državi Utah je obtožen 22-letni Tyler Robinson.

FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Na pogrebni slovesnosti je bil ob Trumpu tudi njegov nekdanji vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk, s katerim sta se javno sprla. Tokrat sta si segla v roke in se pogovarjala.

ZDA Donald Trump umor politika Erika Kirk Charlie Kirk
