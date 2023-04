Kim Džong Un je s hčerko opazoval izstrelitev (FOTO)

Starši otroke radi vzamejo s seboj v službo, jim pokažejo in pojasnijo, kaj počno, ter jih morda za svoj poklic tudi navdušijo. Večini mladine se te službe ne zdijo nič posebnega, najbrž pa to ne velja za 10-letno Kim Džu Ae, hčer severnokorejskega diktatorja Kim Džonga Una.

Izstrelili so jo iz okolice Pjongjanga.

Nalog za evakuacijo

Ko jo je oče te dni vzel s seboj »v službo«, sta si namreč ogledala izstrelitev do zdaj menda najmočnejše medcelinske balistične rakete Hwasongpho-18, ki je posebna tudi zato, ker jo namesto tekočega poganja trdo gorivo, kar za Severno Korejo pomeni dolgo želeni preboj v oborožitvenih programih. S tekočim gorivom je treba rakete namreč napolniti na kraju izstrelitve, postopek pa ni le dolgotrajen, ampak tudi nevaren, medtem ko so rakete na trdo gorivo bolj varne za uporabo in zahtevajo manj logistične podpore. Balistična raketa je tokrat letela okrog 1000 kilometrov, preden je pristala v morju vzhodno od severnokorejske obale, nekaj delcev pa je padlo tudi v Japonsko morje, zato so oblasti na otoku Hokaido izdale nalog za evakuacijo.

Zdaj vedo, s čim se bomo ubranili in udarili nazaj.

»Test je namenjen temu, da bodo sovražniki bolj jasno izkusili varnostno krizo, da se bodo ves čas počutili nelagodno in bodo živeli v strahu, kaj se lahko zgodi, če nas bodo napadli. Zdaj vedo, s čim se bomo ubranili in udarili nazaj, zato upam, da opustijo tovrstna nesmiselna razmišljanja in dejanja,« je ob izstrelitvi dejal Kim.