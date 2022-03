Kijev zavrnil ultimat: vsako jutro preštevajo žrtve med civilisti (FOTO)

Ukrajina je zavrnila ultimat: ne bo se predala in obleganega Mariupola ne bo prepustila ruskim silam. Te so namreč zahtevale, da ukrajinski vojaki odložijo orožje in pristaniško mesto zapustijo včeraj zjutraj, prebivalce pa naj bi prek humanitarnih koridorjev preselili na varno, tudi v Rusijo, kjer naj bi jim zagotovili tople obroke in zdravniško oskrbo.

V Kijevu vsak dan rešujejo civiliste iz ruševin. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Rusija naj bi, kot navaja Kremelj, rešila že skoraj 60.000 prebivalcev mesta ob Azovskem morju. Ti naj bi zdaj poročali o množičnih zločinih mariupolske oblasti, ki jim rusko obrambno ministrstvo zdaj žuga, da jih čaka vojaško sodišče. Kijev je opozoril na manipulacije ruske strani, to pa obenem obtožil napadov na civiliste; številne prebivalce da prisilno odvažajo v Rusijo, tudi v delovna taborišča, kjer jim odvzamejo dokumente, in kremeljsko oblast primerjal z nacistično Nemčijo.

Iz Mariupola naj bi s silo odpeljala tudi okoli 350 otrok, njihova usoda je neznana. V mestu, ki ga noč in dan obstreljujejo, v katastrofalnih razmerah sicer ostaja ujetih okoli 300.000 ljudi. Kot je znano, je Mariupol pomembna strateška točka, ki bi Rusiji zagotovila nadzor nad jugovzhodno Ukrajino. Ruska vojska je že prodrla v samo mesto, ki je po večini v ruševinah, podrti so tudi šole, bolnišnica in gledališče.

Vse bolj bombardirajo tudi Kijev, tamkajšnji župan Vitalij Kličko je tako znova napovedal policijsko uro, medtem ko med ruševinami iščejo preživele. Vsako jutro preštevajo smrtne žrtve tudi med civilisti, podobno je v številnih drugih mestih, v Mikolajevu, Harkovu, Černigovu, napadajo pa tudi stanovanjske objekte v Odesi ob Črnem morju.

300.000 ljudi je še ujetih v Mariupolu.

Medtem ko se na ulicah bijejo srditi boji, se nadaljujejo diplomatska pogajanja za dosego mirovnega sporazuma. Volodimir Zelenski je znova izrazil pripravljenost na srečanje z Vladimirjem Putinom, Evropsko unijo pa pozval k prekinitvi trgovanja z Rusijo. A ob tem iz Kremlja sporočajo: naftni embargo bi prizadel vse.