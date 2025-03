Ker se je boril za Ukrajino, mora Britanec v zapor

Rusko vojaško sodišče v Kursku je v sredo sporočilo, da je bil britanski državljan, ki so ga novembra lani zajeli med boji za Ukrajino v ruski obmejni regiji Kursk, obsojen na 19 let zapora. Kot so sporočili, je bil 22-letni James Scott Rhys Anderson spoznan za krivega terorističnega dejanja in delovanja kot plačanec. Andersona so vklenjenega v lisice privedli na sodišče. »Nosil je zimsko kapo in jakno, ki je spominjala na zaporniško uniformo,« je poročala AFP. Po prevodu sodbe je le molče prikimal. Kot so dodali, ima možnost pritožbe.

Presenetljiva ofenziva

Ukrajina je avgusta začela presenetljivo čezmejno ofenzivo, s katero je prvič po drugi svetovni vojni tuja vojska zavzela rusko ozemlje. Anderson, doma iz angleškega mesta Banbury, je v več videoposnetkih, ki so jih objavili ruski uradniki, povedal, da se je pridružil Ukrajinski mednarodni legiji, potem ko so ga odpustili iz britanske vojske. Sodišče je za obravnavo Andersonovega primera potrebovalo tri dni, pri čemer so se vse obravnave odvijale za zaprtimi vrati, so sporočili.

Rusija sicer tujce, ki pridejo v Ukrajino in se borijo proti njej, običajno obravnava kot plačance in jih sodno preganja po kazenskem zakoniku, namesto da bi jih obravnavala kot vojake, zaščitene z ženevskimi konvencijami. Sodišče je dodalo, da je Anderson priznal krivdo in povedal, da se je odločil sodelovati v oboroženem konfliktu za plačilo.

James Scott Rhys Anderson je krivdo priznal.

Prej je za ruski časnik Izvestia povedal, da je prejemal 400 dolarjev (370 evrov) na mesec in okoli 60 dolarjev na dan. Obtožen je bil »izvajanja terorističnega dejanja« v organizirani skupini, pri čemer so preiskovalci navedli, da je nezakonito prestopil mejo z Rusijo, povzročil znatno škodo na premoženju in destabiliziral delovanje oblasti.

Sodišče mu je naložilo, da bo kazen prvih pet let prestajal v zaporu, kjer so razmere težje kot v kazenski koloniji. Nato bo premeščen v strogo nadzorovano kazensko kolonijo. Leta 2022 je rusko sodišče v okupiranem vzhodnem delu Ukrajine dva britanska borca obsodilo na smrt, ker sta se borila za Ukrajino, vendar sta bila pozneje izpuščena v izmenjavi ujetnikov.