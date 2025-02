Ker je najstnici predpisala tabletko za splav, ji grozi 15 let zapora

Velika porota ameriške zvezne države Louisiane je potrdila obtožnico proti newyorški zdravnici Margaret Carpenter, ker je najstnici iz Louisiane predpisala tabletko za splav. Zdravnici po zakonu grozi do 15 let zapora in 200.000 dolarjev denarne kazni.

Ameriške zvezne države z republikansko oblastjo so po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA leta 2022, ki je ukinilo pravico do splava in jo predalo v odločanje zveznim državam, pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti začele prepovedovati.

Ženske so se znašle tako, da so po spletu naročale tabletke za splav, kot je mifepristone, ki jih predpisujejo zdravniki v državah, kjer je splav dovoljen.

Prvi tovrsten kazenski pregon

Primer v Louisiani je prvi kazenski pregon za to dejanje, potem ko je isto zdravnico decembra že tožilo pravosodno ministrstvo Teksasa, vendar civilno.

Louisiana, kjer je splav prepovedan tudi v primerih incesta ali posilstva, je lani postala prva zvezna država, ki je tabletke za splav opredelila kot »nadzorovano nevarno snov« in jih uvršča ob bok nekaterim nevarnim drogam.

Primer se bo končal brez neposrednih posledic za zdravnico, če ne bo potovala v Louisiano, saj je država New York sprejela zakon, ki ščiti tiste, ki ženskam tam, kjer je splav prepovedan, omogočijo umetno prekinitev nosečnosti tudi s tabletko.

Newyorška guvernerka Kathy Hochul je zagotovila, da New York zdravnice ne bo izročil Louisiani, vendar pa bi lahko na koncu v sporu med državama in njenima zakonoma posredovalo konservativno vrhovno sodišče ZDA.