Kennedy osupnil javnost z zgodbo o medvedu (VIDEO)

Neodvisni predsedniški kandidat in nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, Robert F. Kennedy ml., je osupnil javnost s priznanjem, da je leta 2014 v Centralnem parku v New Yorku odvrgel mrtvega medvedjega mladiča. Na posnetku, ki ga je objavil na omrežju X, ga je videti z ameriško komičarko Roseanne Barr, ko opisuje nenavadne okoliščine, ki so pripeljale do incidenta.

Mudilo se mu je

Kennedy je dejal, da je bil s prijatelji leta 2014 na izletu v zvezni državi New York, ko je avtomobil pred njim zbil in ubil šestmesečnega medveda. Sam je nato naložil poginulega medveda v svoje vozilo z namenom, da žival odre in spravi meso. Toda dan se je izkazal za daljšega od pričakovanega in Kennedy medveda ni mogel odpeljati domov zaradi večerje, ki ga je tistega večera čakala v New Yorku. Od tam pa je moral nato na letališče, da ujame letalo.

Medveda so odpeljali v Centralni park in ga pustili pod starim kolesom, ki ga je imel v avtu.

Ker poginulega medveda ni želel pustiti v avtu, se je Kennedy skupaj z družbo domislil, da ga odpeljejo v Centralni park in ga pustijo pod starim kolesom, ki ga je imel v avtomobilu. Tako bi bilo videti, kot da je šlo za nesrečo, pri kateri je kolesar zbil žival.

Kosmatinca je sam naložil, ker je šlo za mladiča. FOTO: Reuters

A ko so našli kadaver, je to postala velika medijska novica. »Pomislil sem, 'O moj bog, kaj sem naredil?',« je v videoposnetku dejal Kennedy mlajši. Kot je dejal, ga je zaskrbelo, saj so bili njegovi prstni odtisi na kolesu. Kennedy je še dejal, da je zgodba desetletje mirovala, dokler ga ni poklical nekdo iz revije New Yorker, da bi preveril zgodbo o medvedu za članek. Kot je razumeti s posnetka, je Kennedy delil to anekdoto, da bi prehitel objavo zgodbe v reviji.