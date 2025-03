Kdo seje strah in nemir?

Domnevni teroristični načrt, v katerem naj bi v prikolici uporabili eksploziv za napad na judovsko skupnost v Avstraliji, se je izkazal za prevaro, so včeraj sporočile avstralske oblasti. V prikolici, ki so jo odkrili januarja v napol podeželskem predmestju na obrobju Sydneyja, so namreč našli eksploziv, kakršnega uporabljajo v rudnikih, poleg tega pa še strašljive sezname »judovskih subjektov«, je sporočila policija. Primer je pritegnil veliko pozornosti, saj je v prejšnjih mesecih Melbourne in Sydney zajel val antisemitskih požigov, grafitov in vandalizma, kar je povečalo pritisk na avstralsko vlado. Pa so bili res antisemitski? Po poročanju AFP gre najbrž le za sejanje nemira v skupnosti.

Policija sumi, da so isti posameznik ali posamezniki odgovorni tako za antisemitske napade kot za prevaro s prikolico.

Preiskovalci so po odkritju sicer sporočili, da preiskujejo, ali bi prikolica lahko bila del priprav na teroristični napad, in opozarjali, da bi lahko najdeni eksploziv ustvaril eksplozijsko območje s premerom 40 metrov. A je zadeva že od začetka močno smrdela, zato so hitro posumili na kriminalno prevaro. Prikolico so z lahkoto našli, celo prelahko, v njej pa ni bilo nikakršnega sprožilnega mehanizma, je povedala namestnica komisarja avstralske zvezne policije Krissy Barrett. »Danes lahko razkrijem, da prikolica nikoli ni bila namenjena množičnemu pokolu, ampak so jo kriminalci ustvarili z namenom širjenja strahu za lastno korist,« je dejala včeraj.

Motiv je jasen, kdo pa je naročnik? FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp

Iz »izredne previdnosti« so policisti teroristično prijavo seveda vzeli resno, vendar javnosti niso takoj razkrili, da sumijo na lažno informacijo, je dodala. Za prevaro naj bi stala kriminalna združba iz Avstralije in tujine. »Načrt je bil naslednji: organizirati nakup prikolice, jo napolniti z eksplozivom in pisnim gradivom antisemitske narave, jo pustiti na določenem mestu in nato obvestiti organe pregona o domnevnem terorističnem napadu na avstralske Jude,« je pojasnila Barrettova.

Če je motiv storilcev jasen, to je seveda denar, pa se poraja vprašanje, kdo je naročnik. Barrettova tega ni želela podrobneje pojasnjevati, je pa dejala, da kriminalci včasih poskušajo izkoristiti informacije, da bi si zagotovili krajšo zaporno kazen ali druge ugodnosti.

Povezani primeri

Policija je sporočila, da zaradi prevare s prikolico še niso aretirali nikogar. So pa detektivi, ki preiskujejo niz antisemitskih incidentov po Sydneyju, v ponedeljek aretirali 14 oseb, je povedal namestnik komisarja policije Novega Južnega Walesa David Hudson. Po usklajenih racijah v vzhodnem Sydneyju je bilo pet osumljencev obtoženih kaznivih dejanj, vključno z grafitiranjem in poškodovanjem lastnine, je sporočila državna policija. Pomenljivo pa je, da nihče od prijetih ni izkazoval »kakršne koli oblike antisemitske ideologije«, je dejal Hudson.

Namestnik komisarja policije Novega Južnega Walesa David Hudson pravi, da nihče od prijetih ni izkazoval antisemitske ideologije. FOTO: Aap Via Reuters

Ruske Davidove zvezde Nekaj tednov po terorističnem napadu Hamasa v Izraelu so v Parizu in okoliških predmestjih na stavbah našli 60 Davidovih zvezd, ki so jih ljudje, ki so se množično zgražali, razumeli kot grožnjo Judom. A so v zvezi s tem nato prijeli moldavski par, identificirali pa tudi njunega domnevnega šefa, proruskega moldavskega poslovneža. Francoska mednarodna varnostna služba je prepričana, da je operacijo vodila ruska Zvezna varnostna služba FSB, ki je želela v skupnosti zasejati nemir.

Preiskava napadov na dve sinagogi v Sydneyju, požigov avtomobilov in risanja grafitov na avtomobile in hiše kaže, da je za vse skupaj odgovorna »zelo, zelo majhna skupina ljudi ali morda celo en posameznik«, je dodal. Policija tudi sumi, da so isti posameznik ali posamezniki odgovorni tako za antisemitske napade kot za prevaro s prikolico, je dejal Hudson. »Cilj je bil povzročiti kaos v skupnosti, širiti strah, povzročiti tesnobo ljudi in preusmeriti policijske vire stran od rednih nalog, da bi storilci lahko nemoteno izvajali druga kriminalna dejanja,« je pojasnil. »Obstaja več razlogov, zakaj ljudje to počnejo.«