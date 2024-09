Kdo je srbska veleposlanica, ki so jo napadli v Madridu

Veleposlanico Srbije v Španiji Ireno Šarac so predvčerajšnjim napadli v središču Madrida, poročajo srbski mediji. Pri tem povzemajo navedbe prič, ki pravijo, da je do veleposlanice, medtem ko se je po telefonu pogovarjala v srbščini, pristopil mladenič in jo v srbskem jeziku vprašal, ali je iz Srbije, nato pa jo je brcnil v hrbet in pobegnil.

Mediji so še navedli, da naj bi šlo za mladeniča albanskega porekla.

O napadu so obvestili policijo, ki je prišla na kraj dogodka.

Srbski minister za zunanje zadeve Marko Đurić je napad na veleposlanico obsodil. V objavi na omrežju X je dejal, da je takšna oblika nasilja nesprejemljiva in da se je treba nanje odzvati odločno in hitro.

Kdo je Irena Šarac?

Kot izhaja iz njene uradne biografije, je Šarčeva na ministrstvu za zunanje zadeve zaposlena od leta 2005.

Leto prej je delala kot prevajalka iz kitajščine v angleščino v Pekingu.

V obdobju od 2013 do 2017 je bila zaposlena na Veleposlaništvu Srbije v Atenah za področje politike. Sprva kot prva sekretarka nato pa na delovnem mestu svetovalke.

Od aprila do maja 2017 je pomagala veleposlaništvu Srbije na Kitajskem pri pripravi in ​​izvedbi prvega vrha Belt and Road Summit v Pekingu. Nato je bila angažirana na Ministrstvu za zunanje zadeve kot prva svetovalka v Sektorju za bilateralno sodelovanje.

Od leta 2021 do 2023 je na MZZ delala kot vodja Oddelka za Azijo, Avstralijo in Pacifik.

Veleposlanica v Španiji je postala konec leta 2023.