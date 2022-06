Kdo je raketiral luno? Nasa posnela ogromna kraterja, astronomi v šoku

Znanstveniki Nase so zmedeni, potem ko je skrivnostna raketa padla na luno in ustvarila velik krater na dveh različnih območjih – še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo in zakaj je imel udar tako močan učinek.

Odgovornosti za izstrelitev rakete ni prevzel nihče, pri Nasi pa še ne morejo pojasniti, zakaj je udarec rakete ustvaril dva kraterja, poroča The Telegraph.

Pišejo še, da se je 4. marca ogromen kos kovine gibal s hitrostjo 5,3 kilometra na sekundo, ko je udaril na površje, a nove fotografije, ki jih je posnela Nasa, kažejo, da je bil udar drugačen od česar koli prej videnega.

Presenetljivo je, da je krater pravzaprav sestavljen iz dveh kraterjev:vzhodni ima premer 18 metrov in se naslanja na zahodnega, ki ima premer 16 metrov. Glede na to, da izvor telesa rakete (še) ni znan, lahko dvojna narava kraterja kaže na njegovo identiteto.

Ob tem so nekateri najprej posumili na SpaceX, kasneje pa so ugotovili, da gre verjetno za plovilo s kitajske lunarne misije iz leta 2014 (Chang'e 5-T1). Kitajska je to sicer zavrnila in sporočila, da je eksperimentalno robotsko vesoljsko plovilo »varno vstopilo v Zemljino atmosfero in je popolnoma zgorelo«.