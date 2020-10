Kdo je lepotica v Beli hiši, ki pleni poglede in naj bi bila vir okužb Trumpa (FOTO)

REUTERS Hope Hicks FOTO: Leah Millis Reuters

REUTERS Donald Trump obožuje Hope Hicks FOTO: Carlos Barria Reuters

Stopila tudi na modne brvi, njen oče v PR-u



​Redko se oglasi

REUTERS Lepotica, ki pleni poglede. FOTO: Leah Millis Reuters

Donald Trump je okužen s koronavirusom. Star je 74 let in je prekomerno težak, kar ga postavlja v rizično skupino. Sam je virus ves čas ignoriral in zmanjševal njegovo nevarnost.Ameriška predsedniška trdnjava v Washingtonu je zato v zraku. Pravzaprav je verjetno tako prazna kot že dolgo ne, saj so predsednika Trumpa v soboto odpeljali v bolnišnico Walter Reed zaradi okužbe s koronavirusom . Spomnimo, še pred tem je posnel video nagovor za državljane, v katerem je sila bled. Okužena je tudi njegova ženaTrump.In kdo naj bi v Belo hišo prinesel virus? Šlo naj bi za32), njegovo svetovalko za odnose z javnostmi. Lepotico brez primere. Kot pišejo tuji mediji, nima pojma o politiki, niti je ne zanima, kljub temu pa ji Trump povsem zaupa. »Veste, težko je, ko se družite z vojaki, marinci, policisti. Vsi prihajajo v Belo hišo in težko je držati razdaljo. Hope je sijajna in opravlja fantastično delo. A ko se družite s temi ljudmi, vsi vas želijo poljubiti, objeti. Pridejo malo bližje in se zgodi,« je dejal Trump, potem ko je postalo jasno, da je prav ona prinesla virus v ameriško predsedniško palačo.Atraktivna mladenka naj bi res bila strokovnjakinja za PR. Njen oče je direktor znane ameriške PR agencije Ogilvy Public Relations Worldwide. Od leta 2010 do 2015 pa je bil izvršni direktor ameriške Nacionalne nogometne lige. Hope je odrasla v Greenwichu v Connecticutu, kjer je končala srednjo šolo. V prostem času je bila manekenka, snemala je tudi reklamo za Ralpha Laurena. Krasila je naslovnico revije The It Girl. Leta 2010 je diplomirala angleščino na Southern Mtehodist University.Prvo službo je dobila pri Zeno Group v New Yorku, 2012 pa odšla k Hiltzik Strategies, potem ko je na Super Bowlu spoznala lastnika podjetja. Takoj je začela delati za njegovo stranko Ivanko Trump, nato še za druge primere družine Trump. Bila je tako dobra, da je leta 2015 postala njegova sekretarka za tisk v Trumpovi kampanji. Med njo je odpirala vrata novinarjem ter dnevno odgovorila na več kot 250 vprašanj, mailov itd. Leta 2016 pa je postala del Bele hiše, direktorica za strateške komunikacije v Beli hiši.Nikoli pa ni neposredno komunicirala z novinarji, slišalo se jo je samo nekajkrat: prvič, ko jo je predstavil Donald Trump, ona pa se je na široko nasmejala in dejala: »Srečen Božič vsem in hvala Donaldu Trumpu!« Drugič pa, ko so se v medijih vrstile obtožbe na račun Trumpa, da maltretira sodelavce. Ona je takrat nastopila javno in odločno povedala, da to ne drži.Nekateri sicer pravijo, da se obnaša kot zaljubljena najstnica. Pa njena plača pri Trumpu? Okoli 17 tisoč evrov na mesec.