Kdo je kriv za blokado izvoza žita iz Ukrajine? Rusi krivijo Zahod

Zahodne države načrtno preprečujejo izvoz žita iz zasedenih predelov Ukrajine, s čimer poslabšujejo stanje svetovne prehranske varnosti, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V Moskvi zagotavljajo, da bodo vzpostavili koridorje za izvoz hrane, če bodo mednarodne sankcije proti Rusiji odpravljene.

Peskov je dejal, da Kremelj zavrača obtožbe, da pošiljke žita ne morejo doseči svojih ciljev zaradi Rusije. »Nasprotno, obtožujemo zahodne države, da so sprejele številne nezakonite ukrepe, ki so pripeljali do te blokade,« je njegove navedbe povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija trdi, da bodo v Ukrajini vzpostavili prehranske koridorje, prek katerih bi se lahko izognili svetovni prehranski krizi, toda le v primeru, če bodo odpravljene nekatere mednarodne sankcije, uvedene proti Moskvi.

Sankcije in vojaške operacije so prekinile dobavo gnojil, pšenice in drugega blaga iz Rusije in Ukrajine, ki skupaj pridelata približno 30 odstotkov svetovnih zalog pšenice, dodaja AFP.