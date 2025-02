Kdo ima več moči, Trump ali Musk? Strokovnjakinja za govorico telesa odgovarja ... (FOTO)

Pred dnevi sta pred novinarje stopila ameriški predsednik Donald Trump in šef urada za vladno učinkovitost ter najbogatejši Zemljan Elon Musk, ki je tudi sicer Trumpov zvesti zaveznik, mnogi menijo, da ga na trenutke kar zasenči.

Stal je na nenavadnem mestu

Nekaj podobnega je iz telesne govorice obeh razbrala tudi britanska strokovnjakinja za telesno govorico Judy James, ki je prepričana, da je bil vsaj med tokratnim srečanjem z novinarji Musk tisti, ki je prevzel glavno vlogo.

Elon Musk jo je presenetil tudi z izbiro oblačil. FOTO: Jim Watson/Afp

»Elon Musk stoji, kar mu daje prednost. Ker je fizično videti višji, je tudi simbolično na višjem položaju. A postavil se je na nenavadno mesto, stoji nekoliko za predsednikom ali ob strani, na dvoru, če bi bil Trumpov stol prestol, bi bilo to mesto, kjer običajno stojijo varnostniki ali strežno osebje,« pravi Jamesova.

A pri tem se po njenem mnenju »nižji« položaj Muska tudi konča.

»Trump je sicer pokazal, da on vodi šov, ko je novinarjem dejal, da bo besedo za nekaj minut prepustil Elonu, a Musk je po tem prevzel glavno vlogo, saj je večino preostalega časa govoril on,« dodaja Jamesova, ki jo je nekoliko presenetil tudi povsem drugačen nastop Donalda Trumpa od tistega, ki smo ga vajeni iz njegovega prvega predsedniškega mandata. »Ne šali se, želi dajati vtis, da je resen državnik in da z njim ni dobro češenj zobati,« pravi strokovnjakinja.

Otrokom v ovalno pisarno do zdaj ni bilo dovoljeno. FOTO: Jim Watson/Afp

Kaj takšnega se ni zgodilo še nikoli

Da je temu tako, naj bi predsednik po njenem mnenju pokazal tudi v interakciji z Elonovim sinom, s katerim sta se najprej gledala, ko je mali X naredil nekaj korakov proti Trumpu, pa je slednji pogledal stran. »Da je otroku sploh dovolil v ovalno pisarno, je nenavadno, to se je lahko zgodilo samo v primeru, da ga je v to prepričal Musk. Otroci v ta pomemben državniški prostor nimajo vstopa, niti Trumpov lastni sin Barron ni nikoli na ta način prekinjal, ali če hočete ’sodeloval’ pri sestankih, medtem, ko je bilo X-a povsod polno. Morda je to nekaj običajnega v Silicijevi dolini, v ovalni pisarni vsekakor ni,« je bila še ostra Jamesova, ki je opazila tudi močan kontrast med oblačili Muska in Trumpa.

Medtem ko je bil predsednik oblečen v poslovno obleko, je milijarder izbral veliko bolj sproščeno opravo in si za nameček na glavo poveznil še čepico. »Če vse to združim, je jasno, da bo Musk počel, kar želi, tradicija in običaji gor ali dol, zaveda se, da ima moč, morda si upam reči celo, da se tega zaveda tudi Trump,« še pravi Judy James.