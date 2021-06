Kdo bo rešil Benetke?

Velika plovila naj bi po načrtih sprejemala Maghera.

Kulturnemu in zgodovinskemu središču preti propad, če ne bodo mestne oblasti odločno ukrepale in prepovedale vstopa križarskim ladjam. Te namreč nevarno ogrožajo kulturni in turistični biser, odlokov, da bi velika plovila preusmerjali v bližnja pristanišča, kot je Maghera, še niso uradno potrdili, pravzaprav pereče vprašanje še vedno ostaja pri zbiranju predlogov.Na italijansko vlado zdaj pritiska tudi Unesco, ki bo konec julija na Kitajskem odločal o morebitni uvrstitvi Benetk na seznam ogrožene svetovne dediščine; če bodo odločitev potrdili, bodo pri OZN zahtevali sodelovanje pristojnih oblasti in uresničitev številnih ukrepov, med katerimi je tudi prepoved vstopa velikih ladij za križarjenje. Benečani so pred časom sicer upali, da so se razkošnih plovil že znebili, med pandemijo, ko je turizem obstal, si je priljubljeno središče dodobra opomoglo, a je na začetku meseca v laguno že vplula prva križarska ladja MSC Orchestra in naznanila vrnitev turistične norije, čeprav naj bi po pričakovanjih večja plovila sprejemala druga pristanišča. Eden od dolgoročnih predlogov se je glasil, da bi zunaj Benetk zgradili poseben terminal za križarske ladje, a je ostalo le pri zamisli.K rešitvi zgodovinskega mesta poziva tudi čedalje več zvezdnikov, protestno pismo sta v Rim med drugimi poslala tudi rockerin igralka. Po podatkih Unesca si sicer nekatere države želijo uvrstitve na seznam, da bi pridobile dodatno mednarodno pozornost in pomoč pri njihovi ohranitvi, druge pa v tem vidijo sramoto. Tako se vpisu upira, denimo, Avstralija, ki je prepričana, da sama naredi dovolj za varovanje Velikega koralnega grebena.