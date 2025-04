Kdo bi lahko nasledil papeža Frančiška? To so glavni kandidati ... (FOTO)

Pogreb p apeža Frančiška, ki je umrl danes, star 88 let , bo v devetih dneh, konklave za izvolitev njegovega naslednika pa v enem mesecu, so sporočili iz Vatikana. Med verniki, ki so se začeli zgrinjati na Trg sv. Petra v Rimu, kjer so še na velikonočno nedeljo videli in pozdravili papeža, vladata pretresenost, nejevera in žalost.

Papež pa nima namestnika. V primeru njegove smrti katoliška cerkev ostane brez vodstva. Čeprav posle prevzame zbor kardinalov, je njegova oblast omejena na vodenje tekočih poslov, pripravo žalnih slovesnosti in papeževega pogreba ter organizacijo volitev novega voditelja rimskokatoliške cerkve.

Tako po smrti papeža ali redkem primeru odstopa, kot smo ga videli pri Benediktu XVI., kardinali s pravico glasovanja (trenutno jih je 138 od skupno 252) izberejo novega papeža. Glasujejo lahko samo kardinali, mlajši od 80 let, postopek pa vključuje več krogov glasovanja – običajno štiri dnevno – dokler eden izmed kandidatov ne dobi dvotretjinske večine.

Možni nasledniki papeža Frančiška so

Kardinal Pietro Parolin (Italija)

Kardinal Pietro Parolin FOTO: Yara Nardi Reuters

70-letni državni tajnik Vatikana in najvišje rangirani kardinal s pravico glasovanja. Znano je, da zagovarja zmerno politično smer. V zadnjem intervjuju je poudaril, da trajen mir ni mogoč brez pravičnosti za vse narode.

Kardinal Peter Erdö (Madžarska)

Kardinal Peter Erdo na srečanju s papežem Frančiškom FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

72-letni kardinal iz Budimpešte je znan po svojem konservativnem pristopu. Med drugim nasprotuje prejemanju obhajila za ločene in ponovno poročene katolike. Kritiziral je tudi migracijsko politiko, saj je sprejem beguncev primerjal s trgovino z ljudmi.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipini)

Kardinal Luis Antonio Tagle FOTO: Š Erik De Castro/Reuters Reuters Pictures

67-letni kardinal in eden najvidnejših azijskih predstavnikov v Cerkvi. Odprt je za LGBTQ skupnost in kritičen do cerkvenega odnosa do razvezanih ter neporočenih mater. Če bi bil izbran, bi postal prvi azijski papež.

Kardinal Matteo Zuppi (Italija)

Kardinal Matteo Zuppi FOTO: Michele Lapini Reuters

69-letni kardinal in predsednik italijanske škofovske konference. Šteje se za papeževega najbližjega sodelavca. Je znan podpornik dialoga z LGBTQ skupnostjo in je sodeloval pri mirovnih misijah, tudi v Ukrajini in ZDA.

Kardinal Raymond Leo Burke (ZDA)

Kardinal Raymond Leo Burke FOTO: Yara Nardi Reuters

Tradicionalist in kritik papeža Frančiška. 75-letni Burke se zavzema za strogo cerkveno doktrino in ostro nasprotuje modernim pristopom, kot je sprejemanje ločenih in ponovno poročenih parov pri obhajilu. Po njegovem mnenju politiki, ki podpirajo pravico do splava, ne bi smeli prejemati evharistije, poroča dnevnik.hr.

