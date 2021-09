Kdo bo kupil triceraptosa?

3 milijone je lani zaslužil tiranozaver.

Manjka en rog

Najprej je osvojil Trst, zdaj Pariz. FOTO: Twitter

Kupci že stojijo v vrsti.

Pred kakšnimi 66 milijoni let je veljal triceraptos za eno najstrašnejših bitij na našem planetu. S tremi rogovi je ugnal vsakega tekmeca, orjaški rastlinojedec, ki se je do nedavnega predstavljal v Trstu, zdaj pa se je preselil v Pariz, pa bo na oktobrski dražbi dobil novega lastnika.Ta bo moral zanj odšteti predvidoma 1,5 milijona evrov, podjetje Zoic, ki je kupilo ostanke Velikega Janeza (Big John, po lastniku zemljišča v Južni Dakoti, kjer so odkrili fosilizirane kosti), bo po temeljiti restavraciji dinozavra, največjega doslej odkritega triceraptosa, namreč ponudilo najbolj gorečemu zbiratelju, paleontologu, muzeju itn. Skratka, Veliki Janez priteguje izjemno pozornost vse od leta 2014, ko so odkrili prvo kost, nadaljnja izkopavanja pa so razodela skupno 60 odstotkov mogočnega okostja. Lobanja je skorajda cela, so zadovoljni strokovnjaki; manjka le en rog, pa še nekaj drugih dokazov potrjuje, da se je Veliki Janez spopadal v srditih bitkah z nasprotniki.Dolg je bil kakšnih osem metrov in velja za največji primerek triceraptosa; od tega je samo glava, iz katere se stegujeta po meter dolga rogova, dolga 2,6 metra, široka pa dva, si manejo roke strokovnjaki Zoica, ki se ukvarja z restavracijami prazgodovinskih živali in je za ostanke Velikega Janeza odštelo 150.000 evrov. Iz več kot 200 kosti so dinozavra povezali v osupljivo podobo, ki so jo v mavčnem ogrodju prepeljali v Pariz, kjer bo čakala na novega lastnika. Za zdaj je menda za nakup zagrizenih že deset posameznikov in ustanov, nekateri pa celo namigujejo, da bi triceraptos lahko celo prekosil alozavra, predhodnika strašnega tiranozavra, za katerega je oktobra lani anonimni kupec odštel kar tri milijone.