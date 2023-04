Kaznovan, ker je užalil kralja

Tajska je ena od redkih monarhij, ki še izvaja sporni zakon lese majeste, po katerem se strogo kaznuje posameznik, ki kakor koli užali vladarja ali koga od njegovih družinskih članov. Tudi to, kaj v tej azijski deželi pomeni žalitev, je določeno izjemno strogo. Da bi se znašli za rešetkami, tudi kot turisti, namreč ni treba vladarju v obraz povedati, kaj si mislite o njem, dovolj je denimo že to, da po nesreči pohodite bankovec z njegovo podobo.

Rumene gumijaste račke so postale simbol upora proti monarhiji. FOTO: Soe Zeya Tun, Reuters

Dve leti zaporne kazni si je denimo prislužil domačin, ker je prodajal koledar s podobami rumenih gumijastih račk, oblečenih v kraljeva oblačila. Ker so na Tajskem rumene gumijaste račke simbol upora proti monarhiji, so tožilci to videli kot neposredno in hudo žalitev kralja ter za 26-letnika predlagali triletno zaporno kazen. Sodnik na bangkoškem sodišču jo je sprejel, a jo je pozneje skrajšal za eno leto. Naratorn Čotmankongsin je tako postal eden od približno 200 ljudi, ki so bili od leta 2020 aretirani in obsojeni zaradi kršitev omenjenega zakona, kar so zunanji opazovalci in širša javnost označili kot zatiranje svobode govora najhujše vrste ter kot sredstvo za ustrahovanje protestnikov, ki si želijo reform tajske monarhije in vlade.

Od leta 2020 so na Tajskem zaradi kršenja zakona lese majeste aretirali že okrog 200 ljudi.

Naratornovo početje so oblasti opazile decembra 2020, saj je sporne koledarje prodajal prek družabnih omrežij, tam je objavljal tudi razne satirične risbe, uperjene proti kralju in trenutnemu režimu. Nemudoma so ga aretirali, a je na sojenje čakal več kot dve leti. Organizacije, ki se borijo za človekove pravice, že dolgo opozarjajo na nepravilnosti, ki se dogajajo na tamkajšnjih sodiščih, poleg izjemno dolgega čakanja na sojenje so to še za javnost zaprte obravnave in zelo stroge kazni.