Kazni za napačno parkiranje na hrvaški obali udarile Slovence po žepu: nekatere tudi do 2000 evrov

Številni slovenski državljani, ki so lani poleti obiskali Hrvaško obalo, so več mesecev po dopustu prejeli nepričakovane kazni zaradi nepravilnega parkiranja. Primer iz Crikvenice, ki ga je nedavno izpostavil hrvaški portal N1, razkriva, kako je obiskovalec iz Zagorja ob Savi šele decembra – štiri mesece po prekršku – prejel obvestilo o kazni, brez predhodnega opozorila na kraju samem.

Kazen je znašala 60 evrov, dodatnih 160 evrov pa je bilo zaračunanih za identifikacijo lastnika vozila. Ker voznik kazni ni poravnal – po njegovih besedah zaradi nejasnosti postopka in pomanjkanja odgovorov – se je znesek zvišal na 237,50 evra, grozi pa mu še dodatna globa v višini skoraj 2000 evrov.

»Če bi bil takoj na kraju dogodka obveščen z obvestilom na vetrobranskem steklu, bi kazen takoj poravnal v Crikvenici,« je povedal za N1. Opozoril je tudi na neuspešne poskuse vzpostavitve stika z vodjo Pododdelka za komunalno in prometno redarstvo Mestne uprave Crikvenica ter tamkajšnjo mestno upravo.

V začetku tega tedna je prejel novo obvestilo o neporavnanem dolgu v višini 237,50 evra, v katerem so vključeni znesek kazni (60 evrov), strošek identifikacije lastnika vozila (125 evrov) ter stroški treh opominov (52,50 evra), od katerih, kot pravi, dveh sploh ni prejel. Poleg tega v dopisu odvetniške pisarne iz Pulja piše, da mu v primeru neplačila navedenega zneska grozi dodatna kazen, ki lahko doseže celo 1.990 evrov.

»Dolg res nisem poravnal – ne zato, ker bi želel izogniti se obveznosti, temveč zato, ker nisem prejel odgovora, komu natančno in zakaj moram plačati dodatne stroške,« nam je pojasnil.

Primer iz Crikvenice ni osamljen. Tudi že poročali o prijavah z območja hrvaške obale, ki vse vključujejo isto odvetniško družbo, povezano z lokalnimi oblastmi. Več v članku: Še več težav Slovencev s parkiranjem na Hrvaškem: »Sedaj se pa bojim, da ne bodo znesek ...«

Eden izmed bralcev je za hrvaški N1 opisal, kako je na Pagu dobil kazen več mesecev po tem, ko je na vidnem mestu pustil parkirno karto. Čeprav je bil sodni postopek zaključen, so odvetniški stroški ostali nepojasnjeni.

»V Novalji so moje vozilo posneli s kamero. Na ulici sva se zadržala dve minuti, sedela sva pripeta z varnostnim pasom in z vključenim motorjem. Kazen je po petih mesecih prispela iz odvetniške pisarne v Pulju v višini 230 evrov. Verjamem, da se ciljno izbirajo vozila s tujimi registrskimi oznakami. Kakršnekoli pritožbe, klici ali odgovori niso mogoči. Medtem pa lahko hrvaške registrske tablice vidite povsod, tudi na mestih, kjer je parkiranje prepovedano. Žalostno,« je zapisal.

V Selcu je drug voznik najprej poravnal kazen in stroške odvoza vozila, nato pa prejel še dodatno kazen v višini 130 evrov, ki se je po dodatnih pritiskih zvišala na skoraj 200 evrov.

V Novalji je voznik kazen prejel šele pet mesecev po kratkem postanku z motorjem v teku in pripetim varnostnim pasom – okoliščine, ki po mnenju številnih ne opravičujejo kaznovanja.

Kritike na račun selektivnega kaznovanja

Po informacijah hrvaškega N1 se zdi, da so kazni nesorazmerno usmerjene proti tujim turistom. Hrvaški vozniki naj bi namreč običajno prejeli obvestilo takoj na kraju dogodka, medtem ko tuji državljani dobijo kazni z velikim časovnim zamikom – pogosto tudi več mesecev kasneje – prek slovenskih odvetniških pisarn, ki zastopajo hrvaške mestne urade.

Zaradi suma sistematičnega in ciljnega obremenjevanja turistov z visokimi stroški je N1 za komentar prosil Mestno upravo Crikvenice ter njihov Pododdelek za komunalno in prometno redarstvo, vendar odgovor do objave še ni prispel.

